В Омске начнут привлекать средства инвесторов для развития культуры
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 10:46  •  печать

В Омске начнут привлекать средства инвесторов для развития культуры

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С помощью новой структуры, которая будет создана на базе музея имени Врубеля, будут собирать внебюджетные средства на культурные проекты.

Как рассказали в региональном Минкульте, в Омске будет создан Центр стратегического развития в сфере культуры. Новая структура возьмёт на себя функции методического сопровождения инициатив учреждений культуры при работе по привлечению дополнительных ресурсов, внебюджетных средств и организации целевых капиталов. Возглавит центр заместитель директора по развитию музея Врубеля Алексей Матвеев.

- Мы планируем с 31 октября по 2 ноября провести семинар-практикум "Фандрайзинг в музеях. Восток", приглашенными спикерами которого станут специалисты Государственного Эрмитажа. К участию в семинаре приглашены коллеги из учреждений культуры Омской области, других регионов Сибири и Урала, - рассказал Алексей Матвеев.

Напомним, что в 2016 году в Омске появился первый фонд целевого капитала регионального музея - "Фонд развития Музея имени М. А. Врубеля", который получил поддержку благотворительного фонда В. Потанина в размере 5 млн рублей.

Теги  •  #культура #музей имени Врубеля #средства #центр

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Комментарии
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Александр Божежар  •  17 августа 2017, 11:34

Странно что только сейчас об этом заговорили, но безусловно необходимо дополнительное финансирование, теряем своё наследие именно из-за отсутствия средств.

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