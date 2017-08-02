Омские художники начали судиться с чиновниками из-за арендной платы

В Арбитражном суде Омской области прошло первое заседание по иску регионального отделения Союза художников России к департаменту имущественных отношений администрации города. Деятели искусства потребовали признать незаконным постановление властей, согласно которому арендная плата за землю под объектами недвижимости увеличилась в несколько раз. Речь идёт о скандальном постановлении правительства Омской области № 108-п от 29 апреля 2015 года, регламентирующем порядок расчёта арендной платы.

- Нас, общественную организацию, присовокупили к большому бизнесу, - рассказали председатель регионального отделения Союза художников России Андрей Машанов. - Но откуда у творческой общественной организации может быть столько денег? За два года нам выкатили сумму 800 тыс. руб. Если у кого-то есть желание уничтожить эту организацию, забрать наш Дом художника, то они, наверное, верным путём идут. Мы обратились в суд, потому что, согласно договору, нас должны были уведомить об изменении стоимости арендной платы, но никаких документов на этот счёт мы не получали. Мне, правда, сказали, что в суде, скорее всего, ничего не удастся доказать, поэтому мы с большой тревогой смотрим в будущее.

Напомним, что на постановление облправительства № 108-п ранее жаловались и представители бизнеса. На встрече с губернатором Омской области Виктором Назаровым, состоявшейся 18 мая, директор компании "ОМЭКС-ЛЕКС" Александр Дмитриенко открыто заявил, что принятыми документом чиновники разрушают инвестиционный климат в регионе. По словам бизнесменов, арендная плата выросла "задним числом", поскольку уведомления им начали приходить только спустя полтора года. Предприниматели начали подавать иски в суд, многие оказались на грани банкротства из-за арендной платы, ставшей совершенно неподъёмной.

Правительство, казалось, услышало бизнесменов. В конце мая чиновники приняли новое постановление, согласно которому арендные ставки будут снижены. Правда, вступит оно в силу только с 1 января 2018 года, а вопрос долгов, которые предприниматели якобы накопили с 2015 года, так и повис в воздухе. Представители бизнеса настаивают на том, что к предыдущему постановлению можно применить правило обратной силы, то есть списать образовавшуюся задолженность. Чиновники уверяют, что это сделать невозможно.

- Я понимаю, что главный вопрос в том, что новое постановление не будет иметь обратной силы, - заявил 23 мая на заседании Законодательного собрания первый заместитель председателя областного правительства Андрей Новосёлов. - Если говорить медицинским языком, то за полгода мы заглянули во все физиологические дырочки этому закону, но выяснили, что на сегодняшний день он обратной силы иметь не может.

В городском Совете депутаты пытались продлить предпринимателям время, позволяющее рассчитаться с накопившимися долгами. На заседании 19 июля было предложено предоставить бизнесу рассрочку на восемь лет, но в итоге этот вопрос был перенесён на осень, и рассматривать его, судя по всему, будет уже другой состав парламента, поскольку 10 сентября в единый день голосования омичам предстоит избрать новых депутатов городского Совета.