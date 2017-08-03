В центре Омска найден редчайший могильник бронзового века

На сегодняшней пресс-конференции археологи рассказали о находке, обнаруженной в июле рядом со зданием страхового общества "Саламандра" на улице Музейная, 4. Крупное захоронение бронзового века обнаружили при вскрытии старой теплотрассы. Археологи целенаправленно искали могильник в этом месте, так как первые находки - пять черепов, два бронзовых ножа и ряд бронзовых предметов - были обнаружены ещё при строительстве здания в 1912 году. Именно эти предметы свидетельствовали о наличии древнего могильника.

В первый же день работ археологи обнаружили девять объектов, в том числе пять хорошо сохранившихся погребений. Среди них выделяются два. Первое - практически нетронутая могила воина начала первого тысячеления до н.э. (на фото сверху). На территории нынешней Омской области в раннем железном веке жили множество племён, и пока невозможно определить, к какой культуре относился найденный воин. При нём были оружие, украшения и (что особенно редко) детали конской упряжи. В руки воину вложили кинжал и нож, что является редчайшей формой погребения. "Таких находок пока ни в каких сопредельных территориях нет", - подчеркнул Альберт Полеводов, главный специалист Управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия министерства культуры Омской области. Вероятно, оружие покойному необходимо, чтобы обороняться от врагов на пути в мир иной. Это говорит о том, что те племена находились в состоянии постоянного конфликта. "Никто не знает, что за люди здесь (на территории Омского Прииртышья - прим. ред.) ходили-бродили. Даже погребений с того переходного периода нет. Но теперь мы знаем, что им невесело, а может, наоборот, весело жилось. Во всяком случае, без ножа они даже на тот свет не ходили", - отметил Полеводов.

Второй заинтересовавший учёных объект на 200-300 лет старше первого. Это одно захоронение двух человек, разрушенное ещё в древности. Их кости оказались перемешаны, и есть две версии произошедшего: захоронение варварски вскрыли и ограбили, либо кочевники намеренно перемешали останки, чтобы захоронить здесь своих современников.

- Могильник занимает практически всю улицу Музейная. Могильник содержит разновременные захоронения, и над ним есть культурный слой - грунт, накопившийся в ходе жизнедеятельности людей, - рассказал археолог Максим Грачёв. - Это уникальное место. Погребения этого периода в Западной Сибири достаточно редки. Они помогут нам по-новому взглянуть на исторические процессы, происходившие в начале первого тысячелетия до н.э.

Чтобы исследовать могильник, нужны новые раскопки. Но провести их сейчас невозможно, так как для архработ в городе нужны большие ресурсы и множество согласований. Археологи надеются, что могильник останется в сохранности для будущих исследователей. Сейчас специалисты уточняют границы захоронения, чтобы установить охрану этого места. Пока находки хранятся в музее археологии и этнографии ОмГПУ, но их планируют передать в центр "Эрмитаж-Сибирь", для которого перестраивают здание "Саламандры". Костные останки могут передать тюменским исследователям. Они установят расовую принадлежность погребённого, а ДНК-анализ укажет на его потомков.