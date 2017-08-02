В центре Омска раскопали тысячелетнюю могилу воина
Культура  •   2 августа 2017, 13:36, последнее обновление 2 августа 2017, 13:38  •  печать

В центре Омска раскопали тысячелетнюю могилу воина

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На улице Музейной, где сейчас идёт реставрация здания страхового общества "Саламандра", археологи обнаружили уникальное захоронение древнего воина.

Специалисты-археологи, осуществляющие надзор над земляными работами на данном объекте, сделан ряд уникальных научных открытий. Так, в траншее теплотрассы, проложенной ещё в советское время, были выявлены остатки нескольких захоронений, возраст которых оценивается почти в 3000 лет. Отметим, что первые находки на этом месте были сделаны ещё в начале прошлого века при строительстве самого здания, поэтому при начале его реставрации в 2015 году, обязательным условием стал архнадзор за проводимыми работами. 

В июле этого года уникальной стала находка могилы древнего воина в боевом снаряжении. Как отмечают специалисты, многие погребения были повреждены ещё при постройке здания в 1912 году и более поздних ремонтных работах, поэтому обнаружение практически нетронутого захоронения - удача для исследователей.

Идеальное состояние могилы стало для нас приятной неожиданностью, - рассказал о находке археолог Максим Грачев. - Мы обнаружили большое количество хорошо сохранившихся предметов: оружия, украшений, других предметов из бронзы. Как можно судить, они относятся к переходному времени от бронзового века к железному. Если говорить об "абсолютных" датах, это 27-29 столетий назад.

Как отмечают специалисты, обилие и состав обнаруженных предметов говорят о том, что погребён был почитаемый воин или даже представитель знати. Ещё более интересны особенности ритуала погребения: воин похоронен будто бы готовым к схватке - его кисти сжимают кинжал и нож в боевом положении, а рядом лежит топор-кельт.

Добавим, что всего за последние годы при подготовке к празднованию 300-летия города Омска в ходе работ по благоустройству и реконструкции зданий, находящихся в его историческом центре, был сделан ряд интересных археологических открытий. К примеру, остатки древних могильников были обнаружены на территории Омской крепости, вблизи от Никольского казачьего собора, на улицах Музейной и Партизанской. 

Фото: Министерство культуры Омской области

Теги  •  #захоронение #находка #саламандра #улица Музейная

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