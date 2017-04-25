На форуме в Омске Безруков попросил господдержки театральных гастролей
Общество  •  25 апреля 2017, 16:30, последнее обновление 25 апреля 2017, 17:27  •  печать

На форуме в Омске Безруков попросил господдержки театральных гастролей

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Известный российский актёр Сергей Безруков считает, что без государственных дотаций театрам не выжить.

В завершение форума "Культура - национальный приоритет", который проходил сегодня в Омске, состоялось пленарное заседание. На нём выступали известные российские деятели культуры, искусства, образования. Российский актёр Сергей Безруков высказался в поддержку современных театров. Им, по его мнению, без государственной поддержки выжить в современных реалиях невозможно.

- Господдержка гастролей необходима. Именно благодаря ей наши крупные коллективы приезжают в такие места, куда без помощи государства не вырвались бы, - заявил актёр.

Сергея Безрукова беспокоит судьба Омского театра юного зрителя. Он считает, что ТЮЗам местные власти мешают зарабатывать.

- Посмотрите, что творится в регионах с ТЮЗами, - продолжает Безруков. - Омск, Казань, Красноярск. Власти и денег не дают, и заработать, повышая цены на билеты. Техническое оснащение ниже плинтуса. Без господдержки мы рискуем потерять детские спектакли.

Позже о необходимости бюджетной поддержки гастролей говорил председатель правительства Дмитрий Медведев, поддержав инициативу Сергея Безрукова.

- Завтра в Омскую филармонию приедет Валерий Гергиев со своим Пасхальным фестивалем. Ранее такой господдержки не было. Люди ждут новых постановок. Поэтому необходимо увеличить финансирование филармонических и театральных гастролей. Но важно, чтобы региональные власти, получив деньги из центра, не прекращали своего финансирования. Мы не замещаем обязательства региона, - подчеркнул Медведев.

Теги  •  #Сергей Безруков #ТЮЗ #форум

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