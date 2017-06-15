Безруков поблагодарил Путина за омский форум по культуре
Политика  •  15 июня 2017, 17:00  •  печать

Безруков поблагодарил Путина за омский форум по культуре

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Народный артист России Сергей Безруков в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным вспомнил культурный форум, который прошёл в Омске.

В ходе сегодняшней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным народный артист РФ Сергей Безруков поблагодарил главу государства "за поддержку детской темы". Также актёр вспомнил форум по культуре, который прошёл в Омске в апреле.

Подписан был президентский указ о десятилетии детства, - сказал Безруков. - Спасибо за поддержку детских театров и ТЮЗов. Мы обсуждали это на омском форуме. Надеюсь, что поддержка будет постоянной.

Напомним, что в работе форума по культуре в Омске принял участие председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он пообещал, что на поддержку детских театров в 2017 году будет выделено 300 млн рублей.

Теги  •  #Владимир Путин #прямая линия #Сергей Безруков

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