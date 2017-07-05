Ещё один театральный деятель уехал из Омска

Режиссёр Игорь Григурко покинул должность художественного руководителя ТОП-театра и переехал вместе с семьей (его супруга - актриса Ольга Фоменко) в Санкт-Петербург. Эту информацию подтвердили в театре. Его должность пока остаётся вакантной.

Игорь Григурко по образованию - режиссёр драматического театра и педагог и режиссёр сценической пластики и пантомимы. В 1993 году в Улан-Удэ он основал театр пластической драмы "ЧелоВЕК". В 2004 году театр переехал в Омск, а в 2007 г. - в Санкт-Петербург.

В качестве режиссёра-постановщика, режиссёра по пластике и художника в театре "ЧелоВЕК" поставил спектакли: "Анаморфозы шута", "Мотыльки", "Песни дождя" и "Берегиня". Являлся режиссёром-постановщиком спектакля "Слуга двух господ" в Бурятском театре драмы. В качестве режиссёра по пластике работал в соавторстве с режиссёрами В. Золотарём, С. и Э. Жамбаловыми, И. Коняевым, Г. Цхвиравой, В. Кокориным, В. Петровым и С. Пускепалисом.

Является обладателем диплома Российского центра пантомимы "За многолетнюю преданность искусству пантомимы. За творческий вклад в развитие этого искусства и за подвижничество в воспитании новых поколений мимов". Также Игорь Григурко был удостоен ежегодной латвийской театральной премии Spēlmaņu nakts в номинации "Лучший театральный балетмейстер" за постановку пластики в спектакле "Рыжий король" (сезон 2007/08).

Добавим также, что в этом году Омск потерял ещё несколько театральных людей. Так, из ТЮЗа ушли артисты Наталья Мольгавко, Татьяна Лизунова, Никита Пивоваров, Марина Журило и Павел Путрик. Из театра кукол "Арлекин" ушла Тамара Бажина.