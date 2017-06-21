В Минкульте объяснили, почему не признают столетнее здание в центре Омска памятником архитектуры
Культура  •  21 июня 2017, 15:09, последнее обновление 21 июня 2017, 15:48  •  печать

В Минкульте объяснили, почему не признают столетнее здание в центре Омска памятником архитектуры

Автор:

В ведомстве рассказали, по каким причинам омским краеведам было отказано в признании здания по улице Пушкина, 105, объектом культурного наследия.

Сегодня, 21 июня, заброшенный дом на ул. Пушкина, 105, был заколочен активистами. Так омское отделение ВООПИиК решило его обезопасить, так как здание после расселения жильцов продолжают доламывать и растаскивать. По словам заместителя председателя омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Игоря Коновалова, попытки внести сооружение в перечень выявленных объектов культурного наследия не увенчались успехом.

Как сообщили в региональном Минкульте, по действующему законодательству этот вопрос был вынесен на рассмотрение экспертного совета при министерстве культуры Омской области, и большинством голосов было принято решение не включать данный дом в список выявленных объектов культурного наследия. То же самое касается и всех четырёх домов по адресам ул. Пушкина, 105 и 107, и ул. Училищная, 2 и 4, которые, по словам Игоря Коновалова, составляют единый архитектурный ансамбль.

Такое решение принято на основании четырёх критериев. Первое - наличие у дома признаков объекта культурного наследия. Здесь они есть. Второе - требование закона о том, что зданию должно быть не менее 40 лет.  Здесь это тоже соблюдено. Дальше идёт такой критерий, как подлинность объекта, - степень его сохранности в историческом виде. Здесь у ряда членов совета возникли вопросы в плане его физической сохранности, так как на тот момент здание уже начали разбирать. Техническое состояние дома оставляло желать лучшего, поэтому в этом критерии был поставлен минус. Последний критерий - наличие у объекта историко-архитектурной ценности: целевая выразительность и индивидуальность. Здесь многие члены совета также поставили минус, потому что подобные объекты можно увидеть на той же улице Учебной, и они стоят на государственной охране. Здесь я также согласен, на мой взгляд, нужно охранять уникальные объекты, единственные в своём роде, - рассказал "Омск Здесь" начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия министерства культуры Омской области Олег Плющаков.

Что касается повторного обращения ВООПИиКа, то, согласно действующему законодательству, проверка объекта может быть проведена единожды. И повторное рассмотрение в данном случае не предусмотрено. Между тем, как вспомнил Олег Плющаков, в 2008 году данный объект комиссия уже рассматривала и тогда, ещё по старому законодательству, активистам также было отказано в присвоении зданию по улице Пушкина,105, статуса объекта культурного наследия.

Теги  •  #Игорь Коновалов #Минкульт #памятник архитектуры #улица Пушкина

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В МЧС подтвердили факт травмирования омского спасателя на пожаре  •  сегодня, 17:28
Победители омских скачек получат 1 млн 50 тысяч рублей  •  сегодня, 17:17
Омский ветеран три года платил за горячую воду, которой у него не было  •  сегодня, 17:00
Омичи раскупили видеокарты для майнинга  •  сегодня, 16:44
В Омске в честь выпускников запустят салют  •  сегодня, 16:35
24 омские компании примут участие в научно-технической выставке в Китае  •  сегодня, 16:15
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400