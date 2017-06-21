Памятник архитектуры в центре Омска заколотили досками

В связи с тем, что исторический дом на ул. Пушкина, 105, продолжают разворовывать, омское отделение ВООПИиК решило обезопасить его. Вчера, 20 июня, группа неравнодушных горожан собралась возле здания, чтобы заколотить его. Как сообщил заместитель председателя омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Игорь Коновалов, они давно уже предлагают внести это здание в перечень выявленных объектов культурного наследия. Однако никаких результатов пока нет.

Сейчас у здания подвешенный статус. Мы пытаемся добиться от Минкульта повторного рассмотрения. Это такая хитрая процедура. Есть при Минкульте так называемый консультационный совет - они сами определяют его состав по непонятным критериям. В нём состоит половина чиновников, один художник, один археолог, заслуженный работник культуры Бурятии и один архитектор. Случайные люди случайным составом принимают случайное решение, - сообщил "Омск Здесь" Игорь Коновалов. - Процедура была, как у напёрсточников. Разложили его по разным критериям, хотя эти дома подходят по всем критериям, и как памятник архитектуры, и градостроительства, и истории. Но как-то запутали эту процедуру голосования. Они утверждают, что пересмотреть это решение не могут. Но решение должно быть компетентным, оно не может быть случайным. Приняли случайное решение, но оно незыблемое.

ВООПИиК также обращалось с заявлением о включении четырёх домов по адресам ул. Пушкина, 105 и 107, и ул. Училищная, 2 и 4, в перечень выявленных объектов культурного наследия. Они составляют единый архитектурный ансамбль. Причём это первый в Омске пример подобной ансамблевой застройки многоквартирными жилыми домами и он может попасть под категорию объекта охраны "Градостроительный ансамбль".

По словам Игоря Коновалов, причиной отказа в повторном рассмотрении обращения активистов могут быть интересы со стороны городской администрации, хотя "за руку никого не поймали". "Есть подозрения на коррупционную составляющую, что уже кому-то обещана эта площадка. Вице-мэр Фролов упорно настаивает на сносе, но, к счастью, мы имеем возможность общаться с мэром, который более осторожен и предлагает взвешенно и спокойно рассмотреть, взаимодействовать с горсоветом, вице-спикер Алексей Сокин поддерживает принципиально. Тут ещё есть юридические сложности: нет механизма предоставления таких проблемных домов инвесторам для реконструкции. Город говорит, что дом можно снести и объявить дровами, а вот если его кому-то передать, то он является коммерческой недвижимостью, и он продаётся по цене коммерческой недвижимости", - отметил Игорь Коновалов.

Фото: domofoto.ru