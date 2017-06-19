В Омске отреставрируют старейшее здание гауптвахты

Здание на улице Партизанская, 4, отреставрируют в рамках федеральной партийной программы "Историческая память". Здание относится к числу лучших памятников архитектуры позднего барокко в Сибири и является объектом культурного наследия федерального значения.

Это старейшее сооружение каменной гражданской архитектуры города было построено по проекту военных инженеров Сибирского корпуса в 1781-1783 годах. На первом этаже располагались комендантское правление и крепостной караул, на втором - гарнизонная школа. Позднее школа была преобразована в военно-сиротское отделение с классом топографов и съёмщиков. В 1789 году при отделении открыли училище азиатских языков - она была одной из первых школ в России, где изучались восточные языки. Сейчас в здании располагается Военный комиссариат Омской области.

- На сегодняшний день активно ведётся работа с проектно-сметной документацией, которая должна будет завершиться к концу 2017 года. И уже в следующем году планируется начать реставрацию гауптвахты Омской крепости, - цитирует пресс-служба "Единой России" координатора проекта, члена Совета Федерации Сергея Попова.

Напомним, что ранее было отреставрировано здание Омского аграрного техникума, а также проведены ремонтно-реставрационные работы в Спасском Кафедральном соборе, который находится в городе Тара.

Фото: omskportal.ru