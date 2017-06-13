Тарский театр закончит сезон "спектаклями ниже пояса"

Сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоялась пресс-конференция "Закрытие XV театрального сезона Северного драматического театра имени М. А. Ульянова". Напомним, что в этом году театр получил средства в размере около 7 млн рублей, которые пойдут на создание нескольких постановок и закупку необходимых материалов. При этом значительная часть средств направлена на премьерный спектакль "Ипполит".

- Эти средства оказались очень своевременными, потому что в последние три сезона мы увеличили количество выпускаемых премьер. И в этом сезоне это будет уже одиннадцатая премьера, а закрываться мы будем ещё и двенадцатой - приглашённым режиссёром из Казани. Раньше было и 15, - рассказал главный режиссёр Северной драмы, заслуженный деятель культуры Омской области Константин Рехтин. - На эти средства будут поставлены пять спектаклей, чтобы вы понимали, эти 7 миллионов не на одного "Ипполита".

Константин Рехтин

Премьера спектакля древнегреческого драматурга Эврипида "Ипполит" состоится 18 июня в тарском Северном драматическом театре, а 20 июня - в омском ДК "Рубин". Именно эта пьеса стала первой трагедией афинского классика, появившейся на русской сцене. В 1902 году в Петербурге в Александринском театре Юрий Озаровский поставил "Ипполита" в переводе Дмитрия Мережковского. Как отметил Константин Рехтин, пьеса в наше время не только не потеряла актуальность, а напротив - ставит важные и острые вопросы.

Артист, который играет корифея или предводителя хора, когда в начале спектакля выходит, берёт древний фолиант и начинает читать по-гречески. И первое, что он говорит: "Эрос, опять про эрос? Мы же уже всё знаем в нашем обществе". И всё это он говорит такой иронией, потому что на самом деле мы ничего не знаем. Так быстро случилась у нас сексуальная революция в России, всё по верхам и, к сожалению, не в очень хорошем плане к нам это пришло. И мы заново погружаемся в этот непростой вопрос. И богиня любви Афродита, которую играет Теодора, вместе со всеми персонажами пытается понять, зачем людям даётся любовь: чтобы быть несчастным или всё-таки для счастья? - поделился Константин Рехтин.

Роль Афродиты в постановке исполнит актриса греческого происхождения Теодора Янници, известная российскому зрителю по роли Антигоны в одноимённом спектакле московского "Театра Луны". Теодора Янници сейчас живёт в Москве и возглавляет Греческий культурный центр.

Теодора Янници

К репетиционному процессу с моим участием мы приступили совсем недавно, но я хочу отметить, что я приятно удивлена художественным и режиссёрским решениям Константина Викторовича и его команды относительно работы над "Ипполитом". Я была приятно удивлена костюмам, потому что в наше время очень сложно найти и в самой Греции классическую постановку с уважением канона жанра, - отметила Теодора Янници. - Сейчас в труппе театра у нас царит дружественная атмосфера, ведётся конструктивная работа.

После "Ипполита" зрителей ждёт ещё одна постановка - комедия Франсиса Вебера "Ужин дураков" в постановке казанского режиссёра Рината Фазлиева. "Это комедия не только ниже пояса, здесь есть о чём подумать. Автор - французский драматург, который написал "Невезучих" и "Игрушку", - отметил Рехтин.

- Мы настолько, наверное, уникальный театр, который ставит пять разнообразных постановок. Первая постановка - античная драматургия, вторая - русские народные сказки, третья - немецкая драматургия, четвёртая - французская, а пятая - это классика - Чехов. Все они были настолько скрупулёзно подобраны Константином Рехтиным, чтобы нам не было стыдно, как мы осваиваем эти деньги и как мы их употребляем в творчество, - сообщил директор Северного драматического театра имени М. А. Ульянова Анджей Неупокоев.

Добавим, что открытие нового сезона в театре начнётся с постановки по повести Гуго Вормсбехера "Наш двор", а театральный фестиваль "Сотоварищи", посвящённый 90-летию со дня рождения Михаила Ульянова, - со спектакля "Чайка" по пьесе Антона Чехова.

Фото: Илья Петров