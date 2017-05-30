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В Омске назвали лучшие театральные работы 2016 года
Культура  •  30 мая 2017, 10:39, последнее обновление 30 мая 2017, 12:08  •  печать

В Омске назвали лучшие театральные работы 2016 года

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Жюри не смогло определить одного победителя в номинации "Лучший спектакль года" и выбрало сразу две постановки.

29 мая в Омске объявили лауреатов XXIII Омского областного конкурса-фестиваля "Лучшая театральная работа" по итогам 2016 года.

В номинации "Лучший спектакль года" премии были удостоены сразу две работы: спектакль "Искупление" Омского академического театра драмы и "Сказка о добром короле, его мудрой жене и хитрой тетушке Уне" Омского государственного театра куклы, актёра, маски "Арлекин". И если театр драмы уже пять раз становился лауреатом конкурса в этой номинации, то для "Арлекина" премия стала второй. В прошлом году лучшим спектаклем стал балет "Идиот" Музыкального театра.

Премии "Легенда омской сцены" удостоены солистка-вокалистка музыкального театра, народная артистка РФ Валентина Шершнёва и главный балетмейстер театра юных зрителей, заслуженный артист РФ Виктор Тзапташвили.

Теги  •  #лучшие спектакли #премия #театр

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