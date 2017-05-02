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Театр мод "Образ" нашёл "Пятое отражение"
Культура  •   2 мая 2017, 10:05, последнее обновление 2 мая 2017, 10:12  •  печать

Театр мод "Образ" нашёл "Пятое отражение"

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Омский театр мод "ОбраZ" рассказал на большой сцене метафоричные истории о связи человека и природы.

1 мая театра мод "ОбраZ" представил спектакль "Пятое отражение", получивший Гран-при Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна и искусств в Тюмени. Это спектакль - размышление о взаимосвязи человеческой жизни с мистическими природными изменениями, временами года и агрегатными состояниями воды. "В эстетике нашего спектакля мы попытались воплотить всю таинственность и неопознанную энергетику явлений природы и состояний души", - говорят участники коллектива.

Кроме философской задумчивости, идея спектакля заряжена энергетикой пяти озер Омской области, символизирующих цикличность природы. Вода озера - "лицо", зеркало каждого времени года: летом она тепла и легка, зимой покрывается твёрдой морозной корочкой, а осенью и вовсе засыпает под мягкими листьями. Каждый сезонный блок - символ отдельного её состояния. 

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Впервые спектакль был поставлен в 1984 году, а в 1988 году на первом Российском студенческом фестивале молодых модельеров в Иваново и стал победителем конкурса. Как и тогда, постановка "ОбраZа" - это уникальный синтез пластики, музыки, костюма, света и идей. Каждое атмосферное действие содержит интеллектуальный и созидательный смысл, размышления о чувствах, отношениях, событиях, поступках, людях и образах.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Арлекин #перформанс #театр мод Обраz

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