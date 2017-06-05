Московский архитектор нашёл в Омске утерянные картины своего прадеда

Алексей Комов, приехавший в Сибирь на арт-резиденцию, обнаружил в каталоге музея имени Врубеля наследие своего прадеда-художника.

Известный московский архитектор Алексей Комов проводит воркшоп "Территориум: Омск" в рамках урбанистической недели форума "Омская арт-резиденция". Под его руководством готовится проект обновления сквера Лицейского театра. Омичи, в свою очередь, подготовили гостю неожиданный подарок, который помог открыть новые страницы истории династии.

На одном из собраний воркшопа директор музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля Юрий Трофимов преподнёс архитектору альбом-каталог "Омские озорники", в который вошли работы прадеда Комова - русского прозаика, журналиста, художника-графика Алексея Громова (1888-1937 годы).

Алексей Матвеевич был большим мастером графики. В нашей семье считалось, что его художественное наследие существует и хранится в где-то Сибири, но подтверждений этому до сих пор обнаружить не удавалось. В Омске произошло чудо! Спустя сто лет нашлись графические работы прадеда, в честь которого меня и назвали Алексеем. Вы не представляете, как я счастлив! Когда легенда становиться явью, живой реальностью, ты чувствуешь связь времён, поколений, зов крови даже сквозь столетия и пространство моей прекрасной родины, - рассказывает Алексей Комов.

Известно, что Алексей Громов уехал из Москвы в Омск в 1918 году, спасая семью от голода. Здесь он работал редактором и активно участвовал в жизни сибирских авангардистов, футуристов. В 1923 году художник вернулся в столицу, но в Омске остались его графические работы. Они уже экспонировались и сейчас находятся в запасниках музея.

Одна из картин Алексея Громова в каталоге музея имени Врубеля

Добавим, что форум креативных индустрий "Омская арт-резиденция: люди и город" проходит с 31 мая по 12 июня. Мероприятие организовано ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.