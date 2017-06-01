В самой большой школе искусств за Уралом открылось два новых хореографических зала.

В День защиты детей в омской школе искусств № 12 открыли два новых хореографических зала. Танцоры получили возможность заниматься на современных двурядных станках и специальном напольном покрытии. Оба зала оснащены всей необходимой аппаратурой.

В школе рассчитывают, что к 1 сентября на хореографическом отделении будут заниматься 280 детей. Сейчас в танцевальных классах занимается 191 ребёнок.

В связи с растущей популярностью данного образовательного направления среди населения, было принято решение об открытии двух новых дополнительных залов, - заявил директор детской школы искусств № 12 Сергей Янин. - Это позволит привлечь к занятиям хореографией ещё 80 детей.

Также в новом учебном году в школе искусств № 12 откроются вакансии преподавателя хореографии и концертмейстера. Учебное заведение располагается в здании бывшего пассажирского предприятия площадью 4000 квадратных метров. Число её учащихся в сентябре 2017 года возрастёт до 1000 человек.