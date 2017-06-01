ИКЕА 1200*90
В омской школе искусств № 12 открыли два новых хореографических зала
Культура  •   1 июня 2017, 16:15, последнее обновление 2 июня 2017, 10:10  •  печать

В омской школе искусств № 12 открыли два новых хореографических зала

Автор:

В самой большой школе искусств за Уралом открылось два новых хореографических зала.

В День защиты детей в омской школе искусств № 12 открыли два новых хореографических зала. Танцоры получили возможность заниматься на современных двурядных станках и специальном напольном покрытии. Оба зала оснащены всей необходимой аппаратурой.

В школе рассчитывают, что к 1 сентября на хореографическом отделении будут заниматься 280 детей. Сейчас в танцевальных классах занимается 191 ребёнок.

В связи с растущей популярностью данного образовательного направления среди населения, было принято решение об открытии двух новых дополнительных залов, - заявил директор детской школы искусств № 12 Сергей Янин. - Это позволит привлечь к занятиям хореографией ещё 80 детей.

Также в новом учебном году в школе искусств № 12 откроются вакансии преподавателя хореографии и концертмейстера. Учебное заведение располагается в здании бывшего пассажирского предприятия площадью 4000 квадратных метров. Число её учащихся в сентябре 2017 года возрастёт до 1000 человек. 

Теги  •  #хореография #школа искусств

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Из-за недостроенного омского метро может обрушиться дорога на улице Конева  •  сегодня, 13:50  •   1
В Колосовском районе Омской области открыли новый кинозал  •  сегодня, 13:23  •   1
Омич угнал трактор, чтобы вспахать огород, но разрушил дорогу  •  сегодня, 13:16  •   1  •  
Жители Первокирпичного вновь могут остаться без горячей воды  •  сегодня, 12:59
Омичей продолжают травить опасным хлороводородом  •  сегодня, 12:53
В Омске обновили таблички с расписанием движения транспорта  •  сегодня, 12:43
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400