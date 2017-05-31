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ОмГПУ позвал омичей разукрасить мелками площадь у ТЮЗа
Культура  •  31 мая 2017, 12:43, последнее обновление 31 мая 2017, 12:44  •  печать

ОмГПУ позвал омичей разукрасить мелками площадь у ТЮЗа

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Студенты Омского государственного педагогического университета устроят праздник в центре города в День защиты детей.

1 июня в Омске пройдёт праздник в честь Международного дня защиты детей. В этот день в 13:00 ОмГПУ устроит мероприятие на площади перед ТЮЗом.

Студенты вуза исполнят детские песни с импровизированной сцены, а также позовут детей разукрасить цветными мелками площадь перед театром. Также для пришедших на праздник ребят подготовили увлекательные игры и конкурсную программу.

Напомним, в День защиты детей в Омске пройдёт несколько праздничных мероприятий. Более подробную программу читайте в материале "Омск Здесь".

Теги  •  #День защиты детей #детский праздник #ОмГПУ #ТЮЗ

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