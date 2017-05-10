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LIVE: "Омская арт-резиденция"
LIVE  •  10 мая 2017, 16:30, последнее обновление 10 мая 2017, 16:39  •  печать

LIVE: "Омская арт-резиденция"

Сегодня, 10 мая, в 17:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Омская арт-резиденция".

С 31 мая по 12 июня в Омске пройдёт масштабная Неделя презентаций креативных индустрий по таким направлениям, как урбанистика, дизайн, искусство, мода, арт, медиа, в рамках проекта "Омская арт-резиденция". Организатором выступит опорный вуз ОмГТУ при поддержке правительства Омской области.

Спикерами станут заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, ректор опорного Омского государственного технического университета Анатолий Косых, руководитель стратегического проекта опорного университета "Омская арт-резиденция", директор Центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ Эмма Васильева и директор модной мастерской Анна Березовская.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам. 

Теги  •  #live #пресс-конференция #пресс-центр МКР-Медиа #Формула моды: Восток-Запад #Эмма Васильева

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