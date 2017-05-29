Омская арт-резиденция стартует с воркшопа

С 31 мая по 12 июня состоится масштабный проект "Омская арт-резиденция: люди и город". Организатором выступает министерство образования и науки России. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.

Центральными событиями форума станут XXI Международная выставка-конкурс молодых дизайнеров "Формула моды", IV любительский фестиваль короткометражного кино "Ширина", конкурс стилистов-парикмахеров "Городские трансформации", городской пленэр "Омская сирень", а также воркшоп "Своя история", который и откроет Омскую арт-резиденцию.

В среду, 31 мая, в Омске начнётся работа по проектированию общественного пространства во дворе Лицейского театра, которая продолжится до 4 июня. Для проведения воркшопа в Омск приедет архитектор из Москвы Алексей Комов и ландшафтный садовод Анна Лысенко. Сейчас в этом месте участники проводят социологическое и пространственное исследование, изучая, кто пользуется этим местом и какие объекты нравятся людям. Затем в рамках работы будет разработан проект благоустройства двора возле Лицейского театра, который устраивал бы все заинтересованные стороны, включая жителей домов, прилегающих к театральному скверу. Так, например, во время работы будут расписаны стены гаражей во дворе, а также построен деревянный объект. 17 июня команда проекта с архитекторами, жителями и волонтёрами завершит работу над ним и проведёт открытие обновлённого сквера.