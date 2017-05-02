Министр культуры Омской области Виктор Лапухин уходит в отставку

Губернатор Виктор Назаров удовлетворил прошение министра культуры Омской области об отставке. После увольнения Виктор Лапухин планирует выйти на пенсию. Обязанности главы ведомства будет исполнять его заместитель - Иван Шеин.

Как сообщает сайт регионального правительства, губернатор Омской области Виктор Назаров сегодня, 2 мая, подписал заявление министра культуры Омской области Виктора Лапухина об увольнении. Глава министерства просил осовободить его от должности в связи с выходом на пенсию. Исполнять обязанности руководителя с 3 мая 2017 года будет первый заместитель Лапухина - Иван Шеин. Отметим также, что эта кадровая перестановка случилась спустя неделю после визита в Омск премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он побывал на форуме, посвященном вопросам культуры.

Оперативно связаться с Виктором Лапухиным не удалось. Пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко уточнила, что заявление об увольнении от министра поступило сегодня и сразу подписано главой региона. Ранее по аналогичной причине облправительство покинул министр образования Сергей Канунников.

Виктор Лапухин возглавил министерство в июне 2012 года. До этого десять лет был директором Омского государственного академического театра драмы. Свой трудовой путь начинал с директора сельского клуба.