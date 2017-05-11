Памятник омскому поэту Кутилову установят в сквере у ОмГУПСа

Участвовать в конкурсе могут авторы любых возрастов, коллективы, творческие мастерские или студии, учебные заведения. От одного участника принимаются несколько работ. Победителя конкурса определит специальная комиссия в срок до 10 июня. Монумент установят в сквере имени 30-летия ВЛКСМ.

Согласно конкурсной документации эскиз памятника должен раскрыть образ поэта Аркадия Кутилова. Кроме того, участникам конкурса необходимо составить смету строительства.

Добавим, что заказчиком памятника выступает некоммерческий благотворительный фонд культуры "Магия добра", организатором конкурса - омский региональный общественный фонд "Духовное наследие".