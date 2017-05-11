Конкурс Янкелевича вернётся в Омск в апреле 2018 года

10 и 11 мая народный артист СССР Владмир Спиваков уже в шестой раз приглашает омичей на свой фестиваль. Концерты пройдут при поддержке министерства культуры Российской Федерации в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны". В этом году в программе фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…" прозвучат произведения Сергея Рахманинова.

Накануне фестиваль открыло одно из самых популярных сочинений Рахманинова - Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Вместе с Национальным филармоническим оркестром России его исполнит юный виртуоз Александр Малофеев. К 15 годам воспитанник Гнесинской школы собрал внушительную коллекцию конкурсных премий и объездил полмира с концертами. Сегодня, 11 мая, Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнит Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. В завершение меломаны услышат четыре этюда-картины в оркестровой аранжировке итальянского классика Отторино Респиги и "Симфонические танцы".

- Гений такого масштаба, как Сергей Рахманинов, в музыке которого всегда можно найти то, что раньше не видел и не слышал, - для меня он вообще икона. Возвращаться к его музыке - это праздник души, - говорит маэстро Владимир Спиваков. - Александр Малофеев - это наша надежда. Как в фигурном катании Женя Медведева, так и Саша - пианист будущего. Играл он изумительно, просто опыта игры в оркестре недостаточно. Юные музыканты выучивают свою строчку и когда попадают в оркестр, это словно сесть первый раз на парусную лодку и выйти в океан. Вы не знаете, что делать. Но нужно с ними играть, ведь для них это опыт, и многие участники конкурса имени Чайковского с запада проваливаются именно из-за того, что они не имеют возможности играть с оркестром. Так они получают опыт работы, становятся большими артистами и начинают чувствовать себя более уверенно.

Рассказал маэстро и о судьбе конкурса скрипачей имени Ю. И. Янкелевича, который был приостановлен в 2015 году из-за недостатка финансирования, в том числе из-за нехватки средств на покупку главного приза конкурса - скрипки. Напомним, последний конкурс имени Янкелевича, который проводится раз в два года, состоялся в 2013 году. Тогда 24-летний Сергей Догадин из Санкт-Петербурга получил Гран-при в виде 1,2 млн руб. и скрипку итальянского мастера Гаетано Антониацци. И если в 2013 году разговор шёл о стоимости главного приза (скрипки) в 3 млн руб. (без учёта пошлин), то с ростом евро его стоимость в 2015 году увеличилась практически в три раза. Однако конкурс всё-таки состоится, пусть и с отклонением от традиционного графика - спустя два года после первоначально назначенной даты. В 2018 году победителю будет вручена скрипка работы известного итальянского мастера Эудженио Дегани. Раритетный инструмент выбрал лично маэстро Спиваков.

Судьба конкурса сложная, но, как известно, тучи орошают землю. Мы разговаривали с губернатором Омской области Виктором Назаровым и договорились о том, что конкурс будет проведён в апреле следующего года. Будет приобретён инструмент, соответствующий первой премии. Это очень важно, потому что молодой музыкант не может приобрести такой инструмент. Это была ещё идея Леонида Константиновича Полежаева, который, когда задумывал этот конкурс, спросил у меня, что нужно сделать для того, чтобы Омск прозвучал на мировой сцене достойно. Чего не хватает молодым? А молодым не хватает инструмента. Это будет не переходящий инструмент, потому что переходящим может быть только красное знамя, а скрипка должна быть выиграна и должна быть дана музыканту на всю жизнь. Он будет о ней всегда помнить, и она будет говорить о том, что он выиграл её здесь, в Омске, - поделился Владимир Спиваков.

Фото: Илья Петров