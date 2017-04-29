Семья Михалковых открыла в Омске бюст автору "Дяди Степы" 
Культура  •  29 апреля 2017, 21:44, последнее обновление 29 апреля 2017, 22:30  •  печать

Семья Михалковых открыла в Омске бюст автору "Дяди Степы" 

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На церемонии открытия бюста знаменитому детскому поэту Сергею Михалкову присутствовала почти вся знаменитая семья.

Сегодня, 29 апреля, в Омске открыли первый в России бюст Сергея Михалкова - детского писателя советских лет, автора гимнов Советского Союза и Российской Федерации. Памятник автору "Дяди Степы" установили на территории детского Дворца творчества.

На открытии присутствовали сын поэта - знаменитый режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков вместе с супругой Татьяной, их дети - Артём и Анна, а также внуки.

- Отец за свою жизнь сказал много  прекрасных афоризмов, но я хочу напомнить два. Первый - он сказал: "Я родом из детства". Это неверно,  что он любил детей. Он  сам оставался всегда ребенком, как моя мама говорила: "Сереже всегда 13 лет".  Именно поэтому он писал такие прекрасные стихи, стихи, которые переживают политический строй, секретарей ЦК и президентов. Издано более 300 миллионов экземпляров книг Сергея Михалкова. Когда я слушал сегодня выступление детей, то афоризм отца "Сегодня - дети, завтра - народ" - это очень важная мысль. Из этих детей вырастает народ. Какие дети, такой вырастет и народ. Я очень верю в то, что вы будете читать эти стихи, будете передавать  их своим внукам, из них вырастут хорошие взрослые люди. Потому что эти стихи наполнены добротой", - отметил Никита Михалков. 

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Фото: Илья Петров

Теги  •  #Артем Михалков #бюст #Дворец творчества #Никита Михалков #открытие

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