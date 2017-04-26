Стала известная точная дата перенесённого в Омске фестиваля "Формула моды"

Как рассказала директор фестиваля, член Союза дизайнеров России Эмма Васильева фестиваль в этом году пройдёт с 5 по 11 июня. Напомним, главное модное событие было решено перенести с апреля на лето по ряду причин. В этом году формат фестиваля расширится и сделает акцент не только на дизайне костюма, но и на других модных направлениях, таких как парикмахерское искусство, театральный перформанс, IT-технологии, урбанистка как архитектура и арт-медиа.

- Мы постараемся, чтобы это была неделя презентаций креативных индустрий. Мы обещаем много сюрпризов <…> Ориентировочно 28 мая в новом здании технологического музея мы откроем презентацию-выставку, в которой покажем технологию дизайна костюма. Пройдёт гранд-дефиле, в котором примут участие все наши ведущие дизайнеры со своими коллекциями. Завершится выставка защитой дизайнеров в закрытом формате перед жюри, - поделилась с "Омск Здесь" Эмма Васильева.

Что касается членов жюри, то в этом году в его состав войдут зарубежные эксперты, а председателем традиционно останется аналитик моды Александр Хилькевич.

Отметим, Международный фестиваль искусства и дизайна "Формула моды: Восток-Запад" и конкурсный показ коллекций участников в этом году пройдёт в Омске уже в 21-й раз. В конкурсном показе ежегодно участвуют более 200 моделей, демонстрируя 50 дизайнерских коллекций. Уровень работ участников - от начинающих до профессиональных, а география конкурса - около десяти городов России. В 2016 году главная победа в конкурсе досталась модельеру из Омска, магистранту ОГИСа Юлии Русиновой. Её яркая и образная коллекция женской одежды люксовой стилистики "Земляничный дождь", представленная просторными куртками и длинными пальто, обеспечила ей недельную стажировку в офисе крупнейшей меховой компании Saga Furs в Копенгагене.