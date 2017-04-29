Никита Михалков приехал в Омск на открытие бюста своему отцу

Об этом в интервью нашему корреспонденту рассказал президент фестиваля "Движение" Артём Михалков.

Да, Никита Сергеевич [Михалков] появится в качестве гостя на закрытии фестиваля и примет участие в открытии бюста Сергея Михалкова, - подтвердил Артём Михалков. - Сергей Владимирович был и остается известным писателем, и когда появляются бюсты и памятники такого рода людям, я считаю, это лишний раз напоминает о том, что есть хорошие стихи. Напоминает о том, что есть книга и её надо открыть, прийти в библиотеку.