Никита Михалков приехал в Омск на открытие бюста своему отцу
Культура  •  29 апреля 2017, 12:14, последнее обновление 29 апреля 2017, 14:04  •  печать

Никита Михалков приехал в Омск на открытие бюста своему отцу

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Известный режиссёр также появится на закрытии кинофестиваля "Движение".

Об этом  в интервью нашему корреспонденту рассказал президент фестиваля "Движение" Артём Михалков.

Да, Никита Сергеевич [Михалков] появится в качестве гостя на закрытии фестиваля и примет участие в открытии бюста Сергея Михалкова, - подтвердил Артём Михалков. - Сергей Владимирович был и остается известным писателем, и когда появляются бюсты и памятники такого рода людям, я считаю, это лишний раз напоминает о том, что есть хорошие стихи. Напоминает о том, что есть книга и её надо открыть, прийти в библиотеку.

Память детского писателя Сергея Михалкова увековечат в Омске сегодня, 29 апреля. Торжественное открытие бюста автора "Дяди Степы" появится на территории детского Дворца творчества. А вечером состоится церемония закрытия пятого фестиваля кинодебютов "Движение". Таким образом, в Омске соберётся практически вся династия Михалковых.

Большое интервью Артёма Михалкова читайте позже на нашем сайте.

Теги  •  #Артем Михалков #бюст #кинофестиваль Движение #Никита Михалков

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