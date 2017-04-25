В Омск на фестиваль "Движение" приехали 197 гостей

В Омске стартовал юбилейный пятый Национальный кинофестиваль дебютов "Движение". Только что перед Драматическим театром прошло "красное" дефиле и началась церемония открытия фестиваля.

Традиционно за час до начала церемонии состоялась пресс-конференция организаторов и членов жюри кинофорума. В ней приняли участие президент фестиваля Артём Михалков, программный директор Стас Тыркин, генеральный продюсер фестиваля Полина Зуева, председатель жюри основного конкурса режиссёр Алексей Попогребский, председатель жюри конкурса короткого метра продюсер Сабина Еремеева и председатель жюри документального конкурса режиссёр Алексей Федорченко.

Полина Зуева сразу же уже по устоявшейся за пять лет традиции озвучила бюджет кинофорума: он стал на 1 миллион рублей больше, чем был у прошлого фестиваля, - в этом году удалось уложиться в 29 млн. Средства выделило федеральное Министерство культуры, региональный Минкульт и фонд Андрея Голушко "Мечте навстречу" в соотношении 22/6/1.

Каждый год на фестивале происходят открытия, в том числе и среди членов жюри. Для меня важно, что приезжают участники как дебютанты и получают призы, затем их приглашают на международные фестивали, а потом они возвращаются к нам как члены жюри. Этот замкнутый круг для нас очень важен, - отметил Артём Михалков.

Режиссёр Алексей Попогребский подчеркнул, что к "Движению" у него корыстный интерес:

- Я приехал с корыстным интересом. Раньше я посещал фестиваль как член жюри, чтобы посмотреть, что делают молодые режиссёры, чтобы потом можно было украсть у них что-то (улыбается). Хочется видеть от молодых риск и энергию, увидеть то, что взбодрит. Появилось и второе измерение корыстного интереса. Я выпускаю молодых режиссёров, и хочу посмотреть, что снимают выпускники других школ, какие полнометражные работы делают, смотрю, так сказать, конкурентов. Мы ведь добавляем калории в тот бульон, который варим. Я хочу посмотреть, что есть нового в молодом кино. Третье в моем корыстном интересе - отсидеться в Омске, так как я тут не был. Спасибо за такую возможность.

Программный директор фестиваля Стас Тыркин отметил, что этот год стал богат на конкурсные фильмы и особенно на сериалы. Он лично отбирал все ленты для пятого фестиваля. Критерий отбора один - хорошее кино:

- Не думали, что доживем до пятого года. В этом году мы старались, чтобы было что смотреть. И я лично, когда смотрел все присланные фильмы, думал о том, как будете смотреть его вы и члены жюри. Мы не можем вас подвести, поэтому остались те картины, которые не стыдно предъявить. С каждым годом всё делается сложнее, но не буду вдаваться в подробности. Главное - чувствуется, что это нужное дело просто. Я полгода занимался фестивалем, и много было предложений. Много кто желает попасть на фестиваль в Омск, это и сложно, и стимулирует одновременно. Руководствуюсь своим весом, но знаю, как могут отнестись к тому или иному фильму и профессионалы, и пресса.

После встречи с журналистами состоялось дефиле по красной дорожке. Под лучами весеннего солнца по ней прошли актёр Сергей Безруков, актрисы Анна Михалкова, Светлана Камынина, сёстры Дарья и Екатерина Носик. После встречи звёзд на дорожке зрителям представят мини-спектакль, поставленный бессменным режиссёром церемоний открытия и закрытия фестиваля Алексеем Аграновичем. Завершится церемония открытия показом отрывка сериала "Отличница" Оксаны Карас.

Напомним, что "Движение" пройдёт в Омске с 25 по 29 апреля. Кинофорум представит омичам лучшие работы молодых режиссёров и фильмы признанных российских мастеров, снятые в последнее время. Демонстрация фестивальных работ будет проходить на четырёх площадках: в Омском академическом театре драмы, в киноцентрах "Вавилон" и "Галактика", а также впервые в Омском цирке. Вход на все показы и встречи - свободный. Подробнее ознакомиться с программой форума можно здесь.

Подробный фоторепортаж с открытия фестиваля смотрите позже на нашем сайте.