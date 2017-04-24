Обещанный на прошлом "Движении" памятник Михаилу Ульянову в Омске не откроют
Культура  •  24 апреля 2017, 14:14, последнее обновление 24 апреля 2017, 14:17  •  печать

Обещанный на прошлом "Движении" памятник Михаилу Ульянову в Омске не откроют

Автор:

В Минкульте заверили, что открытие памятника Михаилу Ульянову непременно состоится, но позже.

Памятник народному артисту СССР, который обещали открыть в сквере перед Омским драматическим театром на прошлом фестивале "Движение", не появится. Напомним, первый камень в основание будущего памятника был заложен в рамках церемонии закрытия четвёртого Национального кинофестиваля "Движение". На церемонии тогда присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский и дочь Михаила Ульянова Елена.

- Эскизный проект памятника был представлен на заседании областной комиссии по монументальному искусству. Члены комиссии и приглашённые эксперты внесли свои предложения по доработке проекта, которые были направлены автору. Сейчас в проект вносятся коррективы, после чего он будет представлен специалистам. Это делается для того, чтобы памятник органично вписался в окружающее его пространство, - сообщили "Омск Здесь" в региональном Минкульте.

Отметим, что автор будущей скульптуры, как и памятника в Таре, на малой родине артиста, - действительный член Российской академии художеств Андрей Балашов. Монумент будет сделан из бронзы, а площадка под ним - гранитная. "Бронзовый" Ульянов будет весить не менее двух тонн, "рост" памятника - три метра.

Теги  •  #кинофестиваль Движение #Михаил Ульянов #памятник

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
За неделю клещи покусали 25 омичей  •  сегодня, 15:49
Омич украл полтора километра кабеля под метромостом  •  сегодня, 15:38
Омичей зовут познакомиться с Национальной электронной библиотекой  •  сегодня, 15:20
Минприроды назвало причины массового замора рыбы в омских водоёмах  •  сегодня, 14:46  •  
"Радио Сибирь" получило высокую оценку на фестивале "Вместе медиа" в Москве  •  сегодня, 14:33
В центре Омска из-за коммунальной аварии появился новый "гейзер"  •  сегодня, 14:20
Еще новости
Семинар-практикум 240Х400
Дача весна 240Х400