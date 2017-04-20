На омском "Движении" покажут рэп-мюзикл Германики и "Кровавые бивни" Ястржембского
Культура  •  20 апреля 2017, 11:33  •  печать

На омском "Движении" покажут рэп-мюзикл Германики и "Кровавые бивни" Ястржембского

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Объявлена внеконкурсная программа юбилейного кинофестиваля "Движение".

Юбилейный пятый Национальный кинофестиваль дебютов пройдёт в Омске с 25 по 29 апреля. Внеконкурсная программа представлена тремя блоками: "Движение. Вектор" (знаковые картины отечественного кинематографа минувшего года) и "Движение. Навстречу" (эксклюзивные пилоты русских телесериалов).

Первая представляет панораму отечественных фильмов, не выходивших в омский прокат: альманах "Петербург. Только по любви", снятый режиссёрами-женщинами, удостоенная множества международных призов работа Ивана И. Твердовского "Зоология" и фильм-эссе маэстро Александра Сокурова "Франкофония", участвовавший в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Внеконкурсная программа "Движение. Навстречу" - премьеры самых ожидаемых российских телесериалов. В этом году на фестивале будут показаны первый рэп-мюзикл на отечественном ТВ "Бонус" Валерии Гай Германики, пилот сериала Нигины Сайфуллаевой "Детки" с Евгением Цыгановым в главной роли и продюсерский телепроект Валерия Тодоровского "Садовое кольцо" режиссёра Алексея Смирнова с Анатолием Белым и Марией Мироновой в главных ролях.

Гости "Движения-2015"

Фильмом закрытия фестиваля также станет сериал - "Гоголь" канала "ТВ-3" и продюсерской компании "Среда", который впервые в российской практике выйдет в широкий кинотеатральный прокат. Также на юбилейном фестивале "Движение" состоится специальный показ документального фильма Сергея Ястржембского "Кровавые бивни", получившего премию "Золотой орёл" и ряд наград международных кинофестивалей.

Показы фильмов традиционно пройдут в кинотеатрах "Вавилон" и "Галактика", Омском академическом театре драмы и впервые в омском цирке. Билеты уже можно получить бесплатно в кассах, но не более двух в одни руки.

Подробное расписание Пятого Национального кинофестиваля дебютов "Движение" вы можете посмотреть здесь.

Теги  •  #кинофестиваль Движение #конкурс #программа #расписание #фильм

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