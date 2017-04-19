Кинофестиваль "Движение" в Омске: расписание показов
Культура  •  19 апреля 2017, 09:47, последнее обновление 19 апреля 2017, 09:47  •  печать

Кинофестиваль "Движение" в Омске: расписание показов

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"Омск Здесь" публикует расписание Пятого кинофестиваля "Движение". Показы и встречи традиционно пройдут в кинотеатрах "Вавилон" и "Галактика", Омском академическом театре драмы и впервые в омском цирке и Омской филармонии. Билеты уже можно найти в кассах.

С 25 по 29 апреля в Омске пройдёт юбилейный Национальный кинофестиваль дебютов "Движение". Конкурсная программа фестиваля состоит из трёх блоков: "Движение. Вперёд", демонстрирующий дебюты молодых кинематографистов; "Движение. Жизнь", в рамках которого будут представлены документальные фильмы; "Движение. Начало" - программа короткого метра. Внеконкурсная программа представлена тремя блоками: "Движение. Вектор" (знаковые картины отечественного кинематографа минувшего года), "Движение. Навстречу" (эксклюзивные пилоты русских телесериалов) и практическая секция "Движение. Школа" (мастер-классы и круглые столы). Кроме этого, впервые в рамках кинофестиваля пройдёт конкурс веб-сериалов, победитель которого получит шансы реализовать свой проект с помощью продюсерской компании Александра Цекало "Среда".

Фильмом открытия на "Движении-2017" станет картина Оксаны Карас "Отличница", а закроет кинофорум фильм "Гоголь" Егора Баранова. Билеты на показы фильмов, которые заявлены в конкурсной программе, можно получить бесплатно в кассах кинотеатра "Вавилон" и "Галактика", а также Омского драматического театра и омского цирка. Билеты уже поступили в кассы учреждений. Вход на закрытые показы осуществляется по пригласительным. 28 апреля в рамках V Национального кинофестиваля дебютов "Движение" в Омске пройдёт вечер кипопоэзии, в котором примут участие актёры театра и кино.

"Омск Здесь" публикует полную программу фестивальных мероприятий:

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Теги  •  #билет #кинопоказ #кинофестиваль Движение #расписание

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