Фейерверки "зажгли" небо над Чернолучьем
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  2 сентября 2017, 11:20, последнее обновление 2 сентября 2017, 14:26  •  печать

Фейерверки "зажгли" небо над Чернолучьем

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В Омской области прошёл второй фестиваль фейерверков.

Начало осени положено. В регионе прошло одно из самых зажигательных событий сентября – второй международный фестиваль фейерверков "Зажигаем звёзды". Великолепное шоу вчера, 1 сентября, устроили пять команд пиротехников из России, Китая, Казахстана и Азербайджана. Вне конкурса выступали омичи.

Как зажигали звёзды в Чернолучье, смотрите в нашем видеоотчёте и фоторепортаже.

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Фото: Илья Петров, видео: Дмитрий Ковалёв

Теги  •  #1 сентября #видео #фейерверк #Чернолучье

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  2 сентября 2017, 16:15

Интересный фестиваль. Результаты соревнования разных команд очень потешили население.

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