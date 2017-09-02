Фейерверки "зажгли" небо над Чернолучьем

Начало осени положено. В регионе прошло одно из самых зажигательных событий сентября – второй международный фестиваль фейерверков "Зажигаем звёзды". Великолепное шоу вчера, 1 сентября, устроили пять команд пиротехников из России, Китая, Казахстана и Азербайджана. Вне конкурса выступали омичи.
Как зажигали звёзды в Чернолучье, смотрите в нашем видеоотчёте и фоторепортаже.
Фото: Илья Петров, видео: Дмитрий Ковалёв
Интересный фестиваль. Результаты соревнования разных команд очень потешили население.