Сила музыки. В Омске завершился конкурс имени Вильгельма Шпета

В Омске подвели итоги II Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета - 36 юных и талантливых ребят сегодня сделали первый шаг в мир большой музыки.

В течение шести дней Омск принимал у себя музыкантов из России и Казахстана на II Межрегиональном открытом конкурсе юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. Крупнейшее профессиональное соревнование для молодых музыкантов проводилось по двум специальностям и собрало на одной площадке 54 участника. Каждый из них показал, на что он способен. Торжественная церемония закрытия прошла сегодня в Органном зале Омской филармонии.

Первыми назвали имена финалистов по специальности "Скрипка". Вторую премию в I возрастной группе (7-9 лет) получила омичка Вероника Василенко, а первую поделили Лада Попова из Омска и Аделина Кантера из Барнаула. Третью премию среди музыкантов II возрастной группы (10-12 лет) получили Анжелика Сластных из Красноярска и Софья Кириллова из Омска. Вторая премия была присуждена Аркадию Василенко из Омска, а первая - Дарье Манза из Красноярска. Ей же достался специальный приз жюри за лучшее исполнение кантиленной пьесы. Вторую премию в III возрастной группе (13-15 лет) получила Елизавета Новикова из Омска, а первая была присуждена Глебу Шехтману из Барнаула. Также в этой категории были названы два дипломанта второй степени - Римма Аджамян и Полина Покрытан из Омска. Гран-при взяла ученица Олега Абрина Валерия Абрамова из Барнаула, которая является лауреатом первого конкурса, который проходил в 2014 году.

Валерия Абрамова

В IV возрастной группе (16-19 лет) третья премия была присуждена омичке Екатерине Потиной, вторая - Юлии Пищагиной из Омска и Алине Батыгиной из Барнаула, а первая - Дарье Кулишкиной из Барнаула. Дипломантом второй степени стала Анастасия Деревянкина из Омска. Гран-при в номинации "Скрипка" в этой возрастной категории получила участница из Барнаула, также воспитанница Олега Абрина, - Татьяна Крячкова.

Татьяна Крячкова

Всего лауреатами конкурса имени Шпета в этом году стали шесть учеников Олега Абрина, в числе которых также Глеб Шехтман, Дарья Кулишкина, Аделина Кантера и Алина Батыгина. Несмотря на юный возраст, они уже успели заявить о себе на различных международных конкурсах. По словам Олега Абрина, в успехе музыканта самое главное - совесть его педагога.

Совесть состоит в том, чтобы сделать всё то, что ты можешь. Сколько я мог, я сделал. Смог бы сделать больше, сделал бы больше. Но на этом конкурсе моя совесть чиста. Я благодарен своим ребятам, что они всегда самоотверженно работают. И для них тоже важно понятие совести: по отношению к своим родителям, которые вкладывают в них и труд, и средства, по отношению к педагогам, которых они не хотят подвести, и, конечно, собственной самооценке. Да, может быть в будущем кто-то из них не будет великим музыкантом, но эти занятия приучат их трудиться на совесть, и привычка эта проявится в других специальностях, - говорит Олег Абрин. - И несмотря на то, что бывают удачные и неудачные выступления, я всегда подойду, и скажу своему ученику: "Спасибо большое". Если это девушка, обниму её и поцелую, а если парень, то пожму руку. У нас в классе всегда тёплая атмосфера. Ребята болеют друг за друга, и никто никому не завидует, в этом наверное и есть успех моих учеников.

Олег Абрин и Алина Батыгина

Победителем в специальности "Виолончель" и обладателем второй премии в этой номинации в I возрастной группе стала Екатерина Бурлевич из Омска. Ей же достался специальный приз жюри за лучшее исполнение кантиленной пьесы. Первая премия была присуждена Полине Тхай из соседнего Новосибирска, которая также была отмечена судьями за лучшее исполнение произведения крупной формы.

Сразу две третьи премии присудили во II возрастной группе. Награды получили представители Барнаула - Григорий Помогаев и Елена Галкина. Обладателем второй премии стал омич Аркадий Яковлев. Вторую премию в III возрастной группе получили Екатерина Юношева из Новосибирска и Данияр Каримов из Астаны, а первая премия присуждена Данилу Гладких из Барнаула и Антону Тхаю из Новосибирска. Также в этой категории были определены дипломанты второй степени - омички Анастасия Кучеренко и Светлана Плотникова, а также участница из Абакана - Виктория Ногина.

В IV возрастной категории обладателем третьей премии стала Александра Галакова из Омска, вторую премию поделили Юлия Пинягина из Барнаула, Алибек Кайырберген из Астаны и Валерия Шмидт из Барнаула. Первая премия в этой группе была присуждена Архипу Шерстенникову из Москвы, который также получил специальный приз жюри за лучшее исполнение виртуозной пьесы. Гран-при по направлению "Виолончель" получила москвичка Валерия Сенцова.

Валерия Сенцова

На гала-концерте финалистам оставалось преодолеть главное испытание - сыграть в сопровождении признанных профессионалов. Исполнение лауреатов I премии в этот вечер поддержали солисты Омского симфонического оркестра. Впервые в своей музыкальной карьере на сцене вместе с оркестром сыграли 12-летняя скрипачка из Барнаула Дарья Манза и 8-летняя омичка Лада Попова. Дирижёр Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев отметил, что многие финалисты конкурса имени Шпета уже готовы к большой сцене.

- Некоторые из них могут дать фору профессиональным взрослым известным музыкантам. Играть с ними непросто, и несмотря на то, что они достаточно виртуозны, им ещё не хватает опыта игры с оркестром. От этого, может быть, где-то неравно звучит, и оркестру приходится их ловить и быть внимательнее, чем обычно. Профессиональный солист постоянно выступает с оркестрами и знает все эти подводные камни. Он помогает оркестру в каких-то трудных тактах, а молодой исполнитель пока этого ещё не видит, и большая ответственность им аккомпанировать.

Все обладатели Гран-при получили в награду денежный приз и кубок - символ надежды, вдохновения и в то же время творческого развития. Ну а пока победители II Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета принимают поздравления и наслаждаются овациями, кто-то из них уже думает об участие в юношеском конкурсе имени Чайковского, который пройдёт этим летом в Казахстане. Поистине бесценного приза были удостоены скрипачки Дарья Манза и Валерия Абрамова и виолончелисты Данила Гладких и Антон Тхай.

Анастасия Ушакова

- Так как я являюсь председателем молодёжной секции и победителем Юношеского конкурса имени Чайковского, который проходил в 2015 году в Новосибирске, приз от Ассоциации - два приглашения для участия в следующем юношеском конкурсе имени Чайковского, который будет проходить в июне в Астане, в Казахстане. Они позволяют участвовать в конкурсе без отборочного тура и вступительного взноса. Эти участники, на мой взгляд, показали достаточный уровень технической подготовки и исполнения программы, чтобы блестяще выступить на этом конкурсе, - рассказала Анастасия Ушакова. - Ещё два приглашения получат участники, которые, по моему мнению, имеют большой потенциал и с достоинством могут представить себя и своих педагогов на следующих, XI и XII Международных конкурсах имени Чайковского.

Есть у Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета и своя традиция - лауреаты оставляют свои автографы в Книге почёта конкурса.

Подробный фотоотчёт с торжественной церемонии закрытия конкурса можно посмотреть здесь.

Интервью с победителями и итоговый материал о конкурсе читайте на нашем сайте завтра.

Фото: Илья Петров