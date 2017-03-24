В Омске завершился первый день прослушиваний конкурса имени Шпета

В Органном зале Омской филармонии в первый день прослушиваний выступили 20 скрипачей, половина из которых прошла в следующий тур.

В Омске начались прослушивания участников II Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. Участники волнуются и в зале, и за кулисами, и только при выходе на сцену забывают обо всём. Юные музыканты исполнили перед профессиональным жюри партии таких великих композиторов, как Кристоф Глюк, Иоганн Бах, Давид Поппер, Никколо Паганини, Камиль Сен-Санс.

- В целом в первый день прослушиваний всё прошло хорошо, продолжим в том же режиме и завтра. Выступили 20 музыкантов, половина из которых прошла дальше. Конечно, участники волнуются, но стараются этого не показывать и выступают достойно, - говорит член жюри конкурса, директор ДШИ № 6, заслуженный работник культуры РФ Владимир Аксаментов.

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Напомним, что в состав жюри II Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета также вошли профессора высших учебных заведений из России и ближнего зарубежья. Оценивать участников по специальности "виолончель" будет профессор кафедры виолончели Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии Кирилл Родин, заслуженный артист России, профессор кафедры струнных инструментов Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Евгений Нилов, профессор кафедры инструментального исполнительства АлтГУ, заслуженный работник культуры РФ, кандидат философских наук Александр Россинский, доцент кафедры струнных инструментов Казахского национального университета искусств Равиль Кульмаметов и заслуженный артист РФ, концертмейстер группы виолончелей Омского академического симфонического оркестра Владимир Сенатырев.

Членами жюри по специальности "скрипка" стали заслуженный артист России, дирижёр и художественный руководитель Красноярского камерного оркестра Михаил Бенюмов, преподаватель Алтайского государственного музыкального колледжа, заслуженный работник культуры РФ Олег Абрин, директор ДШИ № 6, заслуженный работник культуры РФ Владимир Аксаментов, заслуженный артист РФ, преподаватель Омского музыкального училища (колледжа) имени В. Я. Шебалина, детской школы искусств № 1 имени Ю. Я. Янкелевича, скрипач Александр Муралёв и руководитель кафедры оркестровых струнных инструментов Омского музыкального училища (колледжа) имени В. Я. Шебалина, заслуженный работник культуры РФ Марк Урицкий.

Членом объединённого жюри стала председатель молодёжной секции Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского, лауреат I премии IX Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского Анастасия Ушакова.

Фото: Илья Петров