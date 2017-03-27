Музыка - это спорт. Красноярские музыканты рассказали об участии в конкурсе имени Шпета

В Омске подходит к концу II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. Пока конкурсанты и их преподаватели готовятся услышать имена победителей, мы поговорили с 10-летней Анжеликой Сластных из Красноярска, которая впервые принимает участие в конкурсе за пределами родного города.

Несмотря на то, что девочка играет на скрипке с 6 лет, она успела позаниматься и танцами. Но, когда встал выбор между двух дисциплин, Анжелика выбрала музыку и, как признаётся, ничуть об этом не жалеет. Она учится в 4 классе ДМШ № 10 по специальности "скрипка" у преподавателя первой квалификационной категории Людмилы Давыдовой. Совершенствует свой исполнительский уровень, участвуя в том числе в мастер-классах ведущих преподавателей Красноярского государственного института искусств имени М. Георгиевой - у профессора Михаила Бенюмова и Марины Бусаркиной. В Омске Анжелика исполнила произведения, которые они с педагогами репетировали последнее время - "Экспромт" Балакирева, "Этюд № 2" Роде, "Скерцо" Фролова, а также первую часть концерта Кабалевского.

- Для меня было честью поехать на конкурс в другой город. Мне оченьпонравилось в нём участвовать. Было сложно, потому что было волнение, как у любого человека, - рассказала юная скрипачка. - Первый этап прослушиваний был волнительнее, чем второй, потому что исполняешь сразу много пьес. Но я боролась с этим волнением, настраивалась: говорила себе, что даже если не получится, всё будет в порядке.

Анжелика Сластных

Как рассказала педагог юной скрипачки Людмила Давыдова, в апреле Анжелика должна была принимать участие в XI Красноярском международном музыкально-театральном конкурсе "Надежда", однако направление "скрипка" в этом году было решено исключить. И тогда они приняли предложение Министерства культуры Красноярского края при поддержке информационного портала Sibnovosti участвовать во II Межрегиональном открытом конкурсе юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета.

- Я не ожидала, что будет настолько сильный конкурс. Очень много детей, которые просто блестяще играют на скрипке. Я в восторге от уровня конкурса, конкурсантов и преподавателей. Я с удовольствием сходила на все туры прослушиваний и послушала игру всех участников. Обязательным было для меня поделиться опытом с другими педагогами, послушать советы и дать, может быть, какие-то свои. В нашей работе это необходимо. Этим всегда заряжаешься, и потом хочется брать новых учеников, достигать новых результатов и искать другие концепции произведений, которые слышишь, - поделилась Людмила Давыдова.

Людмила Давыдова

Сейчас Анжелика и её педагог уже думают о том, чтобы принять участие в следующем Межрегиональном конкурсе имени Шпета, и занять в нём достойное место. Как и для большинства участников, конкурс в Омске стал для них трамплином для того, чтобы в будущем показать себя уже на смотрах международного уровня.

- Талант бесспорно необходим, но и без труда ничего не получится. Есть много способных детей, которые из-за недостаточной силы воли или лени не могли достичь тех успехов, на которые они могли бы рассчитывать, если бы они упорно занимались, - говорит преподаватель Людмила Давыдова. - Музыка - это спорт, только особенный. Нужно много заниматься, чтобы достичь хороших результатов.

Добавим, что гала-концерт победителей II Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета состоится завтра, 28 марта, на главной сцене Органного зала Омской филармонии. Обладатели первых премий сыграют для зрителей в сопровождении Омского академического симфонического оркестра под руководством Дмитрия Васильева.

Фото: Илья Петров