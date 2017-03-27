Кирилл Родин провёл в Омске мастер-класс для юных музыкантов
Культура  •  27 марта 2017, 10:01, последнее обновление 27 марта 2017, 10:47  •  печать

Кирилл Родин провёл в Омске мастер-класс для юных музыкантов

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В Омске состоялся мастер-класс солиста Московской государственной филармонии Кирилла Родина, который возглавляет жюри конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета.

С 23 по 28 марта в Омске проходит II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. Жюри возглавляет профессор кафедры виолончели Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии Кирилл Родин, мастерство которого стало эталоном для многих начинающих музыкантов. Секретами своей виртуозной игры московский преподаватель поделился с участниками конкурса.

Наша задача - помочь ребятам, которые ориентированы на музыку как будущую свою профессию, получить доступ на лучшие сцены, это очень важно. Вы молоды, талантливы и полны творческих сил, - обратился Кирилл Родин к музыкантам, пришедшим на мастер-класс. - Надеюсь видеть вас среди участников Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского.

Маэстро провёл с юными исполнителями работу над качеством звука и чистотой интонации, особое внимание обращая на постановку правой руки, звукоизвлечение и распределение смычка. Также Кирилл Родин прослушал игру юных музыкантов и дал им ценные советы.

- Мастер-класс прошёл в формате активного общения. Это не то, что один человек играет, я слушаю, а остальные наблюдают. Я включал в разговор других молодых музыкантов, у нас шло живое общение, и эти четыре часа прошли незаметно. Никому не было скучно - все чувствовали себя участниками процесса, - поделился Кирилл Родин. - Я всегда замечаю того музыканта, который не похож ни на кого, с живой творческой натурой, со своей позицией. Да, у него может что-то не получатся, но если от него исходит какая-то искра, которая дана ему, то и научить его можно. Для этого и существуют педагоги. Ежедневный труд может раздвинуть все мыслимые и немыслимые границы. 

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Напомним, что гала-концерт состоится завтра, 28 марта, в Органном зале Омской филармонии. Финалисты выступят в сопровождении Омского симфонического оркестра под руководством Дмитрия Васильева.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Кирилл Родин #конкурс имени Шпета #мастер-класс

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