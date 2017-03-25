Юные виолончелисты приехали в Омск перенимать опыт Кирилла Родина

В эти дни в Омске проходит II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. В этом году музыкальный марафон собрал рекордное количество участников - своих учеников привезли известные преподаватели со всей России и Казахстана. Всего бороться за звание лучшего будут 54 музыканта по двум направлениям: скрипка и виолончель. "Омск Здесь" уже рассказал о юных скрипачах, которые участвуют в конкурсе. Теперь представим конкурсантов по специальности "Виолончель". Виолончелистов меньше, чем скрипачей - всего 22 человека.

Этот струнный смычковый музыкальный инструмент басового и тенорового регистра, известен с первой половины XVI века. Виолончель такого же строения, что и скрипка, однако больших размеров. На этом музыкальном инструменте играют сидя, ставя перед собой и упирая в пол особой ножкой с остриём. Принципы игры на виолончели такие же, что и на скрипке, однако вследствие больших размеров и иного положения музыканта техника игры несколько ограниченнее.

Жюри этой специальности возглавляет профессор кафедры виолончели Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии Кирилл Родин, мастерство которого стало эталоном для многих начинающих музыкантов.

- Для меня важным критерием является то, как музыкант воспринимает свой инструмент: просто как инструмент, который ему дали, и он взял смычок, или как часть самого себя. Это инструмент, который вобрал все диапазоны человеческого голоса, и насколько он может этим инструментом пользоваться, чтобы передавать человеческую природу и естественный, натуральный дух человеческого голоса. Вот на это я обращаю внимание прежде всего, - поделился Кирилл Родин.

Омск в этой номинации представляет лауреат 1-го конкурса, ученица ДШИ № 6 имени Е. Ф. Светланова Александра Галакова. Будучи ребёнком, она долго сомневалась в том, хочет ли посвятить свою жизнь музыке, а когда услышала игру известного российского виолончелиста Дениса Шаповалова, вдохновилась этим музыкальным инструментом, и уже 12 лет не выпускает его из рук. Юная виолончелистка уверена, что для участия в таком конкурсе нужно иметь стальные нервы, держать себя в руках и выходить на сцену с целью показать свой талант, и не думать о том, как тебя будут принимать в зале.

- Я не знала, что на виолончели можно так играть музыку, так её исполнять. И я вдохновилась так сильно, что поняла, что я начинаю заниматься, и всё - больше мне ничего не надо, - рассказывает Александра. - Каждый музыкант - великий. Он прекрасный. У него есть свой мир, потому что искусство - это какая-то безграничная сила. На конкурс люди приезжают показать своё искусство и свой внутренний мир, своё мировоззрение. Конкуренция для меня не страшна, потому что каждый музыкант по-своему индивидуален и у каждого есть свои плюсы и минусы, и сказать, кто сильнее, а кто слабее, тем более в таком конкурсе, непросто, - говорит Александра.

Александра Галакова

Сразу несколько виолончелистов представляют на конкурсе город Барнаул. Своих учеников привёз заслуженный работник культуры РФ Александр Россинский. Профессор кафедры инструментального исполнительства Алтайского государственного университета, профессор Московской академии естествознания, кандидат философских наук часто выступает за рубежом. Совместно с Ростроповичем и коллективом "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова концертировал в двадцати городах Испании и выступал на традиционном приёме короля Испании в день его рождения.

- Как успешный человек я состоялся благодаря двум составляющим: школе имени А. С. Пушкина и музыкальной школе имени П. И. Чайковского, в которой мне посчастливилось учиться у замечательных преподавателей - людей высокой культуры, которых судьба занесла на Урал в годы сталинских репрессий. Вместе с ними - В. И. Обориным, А. Н. Мегалинским и А. М. Миссюра-Тереховой - я играл в городском симфоническом оркестре с третьего класса. Такому доверию надо было соответствовать, - рассказывает Александр Россинский.

У ученика Александра Георгиевича 14-летнего Данила Гладких любовь к музыке проявилась ещё в детском саду. Именно тогда у мальчика обнаружили музыкальный слух. С виолончелью на ты он уже 8 лет, и теперь в планах у юного сибиряка, за плечами которого несколько международных конкурсов, последний из которых недавно завершился в Италии, - участие в юношеском конкурсе имени Чайковского. В Омске виолончелист исполнит "Концертный этюд" Шутя, две части "Сонаты № 5 соль-мажор" соч. 12 и "Тарантеллу" Поппера.

- Я приехал, прежде всего, позаниматься с профессором Кириллом Родиным, узнать у него что-то новое, а также показать себя и своё творчество. Я думаю, что на прослушивании он будет обращать внимание на зажатости - руки, плечи, голова, на трудные места - пассажи в пьесах, - поделился музыкант. - Когда я стою за кулисами, есть ощущение страха, но когда выхожу на сцену, она мне придаёт силы, и страх проходит. Успех выступления зависит от программ: как играешь, сколько по времени, усердно или нет, как проходишь каждую ноту.

Данил Гладких

Ещё одна ученица Александра Россинского - 19-летняя Юлия Пинягина. Родители девушки видели в ней скрипачку, но сама она предпочла хрупкую, но в то же время слишком габаритную виолончель. За десять лет своей музыкальной карьеры Юлия не раз задумывалась о том, чтобы бросить музыку, но педагог "вовремя давал одуматься". Особого внимания заслуживает и чехол для инструмента девушки. Специально перед конкурсом имени Шпета она разрисовала его акриловыми красками, тем самым придав массивному футляру девичью лёгкость.

Юлия Пинягина

- Я всегда волнуюсь перед выступлением, но когда конкурс проходит дома, переживаний больше. В другом городе соревновательный дух ощущается острее, хочется достичь большего, - поделилась с "Омск Здесь" сибирячка. - Кирилл Родин - мастер виолончельного искусства, и я думаю, он будет обращать внимание на точность, техничность и личность самого выступающего. Буду исполнять Баха, Поппера и Вольфензона. У меня есть примета, которая присуща всем музыкантам, - не убирать далеко ноты, чтобы они всегда были под рукой, либо под подушку их класть, чтобы они не вылетели из головы. Или, например, не подстригаться, некоторые и голову не моют.

Фото: Илья Петров

Интервью с членами жюри и итоги двух туров прослушивания читайте на нашем сайте позже.