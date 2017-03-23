Уверенность и эстрадная выдержка. В Омске открылся конкурс имени Вильгельма Шпета

Сегодня в Органном зале Омской филармонии прошла торжественная церемония открытия II Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета.

На шесть дней Омск окажется во власти юных музыкантов со всей России и Казахстана. С 23 по 28 марта здесь, в Омске, пройдёт II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. Это крупнейшее профессиональное соревнование для молодых исполнителей в возрасте до 19 лет, которое проводится по двум специальностям: скрипка и виолончель. Торжественная церемония открытия прошла сегодня в Органном зале. В первый день состоялась жеребьёвка участников конкурса. Каждый из них выбрал из корзины плюшевого зайца, у которого на лапке было заветное число, означающее порядковый номер выступления конкурсанта на этапе прослушиваний.

После состоялся торжественный концерт-открытие, который начался с "Мелодии" Власова в исполнении ансамбля виолончелистов Cello ДШИ № 6 имени Светланова.

Главные виновники торжества - и на сцене, и в зрительном зале. Впереди их ждут несколько напряжённых дней, мастер-классы и работа с лучшими музыкальными преподавателями. Награды ещё не разыграны, но о конкурсе уже говорят как о самом значимом культурном событии для Омска.

Конкурс юных скрипачей и виолончелистов известен музыкальной общественности более 20 лет и является знаковым для нашего региона. Сейчас он носит имя Вильгельма Яковлевича Шпета, который воспитал много музыкантов. Он был преподавателем от Бога. Многие его ученики сидят сегодня в зале, - отметил Владимир Шалак, директор департамента культуры мэрии Омска. - Этот конкурс - значимое событие в культурной жизни нашего города, и я хочу пожелать всем участникам удачи и хорошего выступления.

В этом году отмечено рекордное число участников - 54 музыканта. В Омск приехали представители не только России, но и Казахстана. Оценивать мастерство молодых дарований жюри будет в два этапа, а исполнение конкурсантов на гала-концерте поддержит Омский симфонический оркестр. Как отмечают члены жюри, в условиях серьёзной конкуренции участникам необходимо проявить "всё лучшее, что вложили в них педагоги", продемонстрировав уверенность, устойчивые эмоции и эстрадную выдержку.

Это важный этап в вашей творческой, но пока ещё не такой продолжительной жизни. Я надеюсь, выступление каждого из вас будет ярким и талантливым. Забудьте, что это конкурс, покажите всё лучшее, чему вас научили педагоги. Оправдайте надежды ваших родителей, которые выбрали для вас эту самую лучшую профессию, - отметил председатель жюри конкурса, заслуженный артист России, солист Московской государственной академической филармонии Кирилл Родин. - Я, когда сам был конкурсантом и выступал, всегда хотел быть первым. Я верил, что труд, те часы, которые я проводил за инструментом, помогут мне быть лучшим среди других. Быть лучшим в музыке - это очень важно.

Кирилл Родин

В состав жюри II Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета также вошли профессора высших учебных заведений из России и ближнего зарубежья. Оценивать участников по специальности "виолончель" будет профессор кафедры виолончели Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии Кирилл Родин, заслуженный артист России, профессор кафедры струнных инструментов Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Евгений Нилов, профессор кафедры инструментального исполнительства АлтГУ, заслуженный работник культуры РФ, кандидат философских наук Александр Россинский, доцент кафедры струнных инструментов Казахского национального университета искусств Равиль Кульмаметов и заслуженный артист РФ, концертмейстер группы виолончелей Омского академического симфонического оркестра Владимир Сенатырев.

Членами жюри по специальности "скрипка" стали заслуженный артист России, дирижёр и художественный руководитель Красноярского камерного оркестра Михаил Бенюмов, преподаватель Алтайского государственного музыкального колледжа, заслуженный работник культуры РФ Олег Абрин, директор ДШИ № 6, заслуженный работник культуры РФ Владимир Аксаментов, заслуженный артист РФ, преподаватель Омского музыкального училища (колледжа) имени В. Я. Шебалина, детской школы искусств № 1 имени Ю. Я. Янкелевича, скрипач Александр Муралев и руководитель кафедры оркестровых струнных инструментов Омского музыкального училища (колледжа) имени В. Я. Шебалина, заслуженный работник культуры РФ Марк Урицкий.

Членом объединённого жюри стала председатель молодёжной секции Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского, лауреат I премии IX Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского Анастасия Ушакова.

Для зрителей в этот вечер выступали как участники, так и члены жюри. Участница из Барнаула Валерия Абрамова исполнила композицию Григораша Динику "Хора стаккато", а член объединённого жюри конкурса Анастасия Ушакова - сонату для виолончели и фортепиано соль минор op. 19 Рахманинова.

Валерия Абрамова и Анастасия Ушакова

Вместе с Кириллом Родиным и солисткой Омской филармонии Оксаной Кулешовой Анастасия Ушакова исполнила "Адажио" Франца Шуберта - переложение для двух виолончелей и органа.

Несколько сольных партий исполнил председатель жюри Кирилл Родин. Великий маэстро сыграл для публики "Ноктюрн" Чайковского и "Аллегро аппассионато" Сен-Санса.

Завершило вечер выступление ансамбля скрипачей Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина. Молодые музыканты исполнили "Антракт из балета "Раймонда" Глазунова, а также "Польку" и "Вальс" Шостаковича.

Отметим, что уже завтра в Органном зале стартует первый тур конкурса, а итоги конкурса будут объявлены 28 марта.

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Интервью с участниками и членами жюри II Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета читайте на нашем сайте в ближайшее время.

Фото: Илья Петров