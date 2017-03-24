Волнительно и почётно. Юные скрипачи об участии в конкурсе имени Шпета

Игра на скрипке - это отражение состояния души скрипача.

В эти дни в Омске проходит II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. Накануне состоялась торжественная церемония открытия музыкального форума, а сегодня начался первый тур прослушиваний для скрипачей и виолончелистов. В этом году конкурс проводится во второй раз. Он собрал рекордное количество участников - своих учеников привезли известные преподаватели со всей России и Казахстана. Всего бороться за звание лучшего будут 54 исполнителя.

Самый напряжённый график прослушиваний у скрипачей. Их больше, чем виолончелистов - 32 человека. Жюри этой специальности возглавляет заслуженный артист России, дирижёр и художественный руководитель Красноярского камерного оркестра, профессор Красноярской академии музыки и театра Михаил Бенюмов. Как рассказал профессор, ещё задолго до появления скрипки у каждого народа существовали инструменты, близкие к ней, и только в 16 веке исторически сложилось так, что скрипка стала одним из ведущих инструментов, способным наиболее близко передать все оттенки человеческих эмоций.

- Скрипка является аналогом человеческого голоса и обладает такими же богатыми возможностями. Человеческий голос - это инструмент, созданный Богом, а скрипка - это инструмент, который в уподобление этому божественному голосу был создан человеком. В 16 веке исторически скрипка вышла на первый план. Затем 17 и 18 века дали расцвет этой школы. В каждом городе было по несколько знаменитых семей, которые занимались только изготовлением скрипок. Таковыми были семейства Гварнери, Амати, Бергонци, Тесторе и другие. И когда вы берёте в руки инструмент, сделанный итальянскими мастерами, сразу видна колоссальная разница в мастерстве и звучании, - говорит Михаил Осипович.

Омск в этой номинации представляет ученица Владимира Аксаментова 11-летняя Софья Кириллова. На счету омички пока только участие в региональных конкурсах, но она уже успела стать стипендиатом фонда Дениса Мацуева "Новые имена". На II Межрегиональном открытом конкурсе юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета она исполнит "Этюд № 3" ре-мажор Венявского, "Большое адажио из балета "Раймонда" и "Непрерывное движение" Риса. "Перед выходом на сцену я всегда волнуюсь, но, когда выхожу, успокаиваюсь, - рассказала Софья. - У меня есть счастливый номер - семь, и я надеюсь, что именно под этим номером буду выступать, и он принесёт мне удачу".

Софья Кириллова

Участница из Томска 12-летняя скрипачка Кристина Евсюкова занимается музыкой шесть лет, но на её счету уже более десяти конкурсов. В этом году будет уже шестой её конкурс - за год она стала лауреатом сразу пяти конкурсов, во многом благодаря своему требовательному педагогу - преподавателю по классу скрипки, артисту Томского Академического симфонического оркестра Александру Штабкину. К слову, два дня назад она стала лауреатом другого музыкального конкурса, и чтобы начать подготовку уже к следующему - открытому конкурсу юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета, не смогла остаться на гала-концерт и уехала в Омск.

Кристина Евсюкова и Александр Штабкин

- У неё выхода нет: она приходит, и я с неё требую. Она обязана. Она приходит и должна быть подготовлена, если она приходит неподготовленная один-два раза, то смысла заниматься нет. Если я вижу, что она не хочет, её заставляют, так не должно быть. Ребёнка не должны заставлять, она должна сама этого хотеть, чего-то добиваться и стремиться к чему-то. Доходило до обид. Она на меня обижалась, что я так строго с ней, но всё это мы перебороли, нормально всё. Нужно просто собраться и играть уверенней. Быть наглее, настырнее, и всё получится.

Основной конкуренткой своей подопечной на конкурсе Александр Штабкин называет 17-летнюю Татьяну Крячкову из Барнаула. Ученица заслуженного работника культуры РФ Олега Абрина, студентка второго курса музыкального колледжа в Барнауле к своим 17 годам стала лауреатом более 20 национальных и международных смотров, в числе которых конкурс юных музыкантов "Щелкунчик", Международный конкурс скрипачей имени Ю. И. Янкелевича и Международный юношеский конкурс имени Чайковского. Как рассказала Татьяна, музыкой она стала заниматься в пять лет, взяв пример с двоюродной сестры, которая сейчас преподаёт в музыкальной школе и играет в оркестре в Москве.

Татьяна Крячкова

- Она играла на скрипке, и я ходила за ней и всё повторяла. Я сделала себе игрушечную скрипку из конструктора и "играла". Родители тогда подумали, что нужно меня отдавать в музыку, - рассказала Татьяна. - Конкуренция в Омске будет ничуть не меньше, чем на международных конкурсах, и при выходе на сцену я буду так же волноваться, как и всегда. Примет перед выходом на сцену нет, волнение уходит само собой, когда я выхожу на сцену и начинаю играть. Ты просто делаешь на сцене то, что умеешь, играешь музыку. В других городах мне выступать легче, чем в Барнауле, потому что дома, когда в зале сидят твои педагоги, родители и друзья, играть страшнее. Самое спокойное выступление для меня - большой зал, ты ничего и никого не видишь.

Участница из соседнего Новосибирска с необычным именем Ева Браун играть на скрипке научилась быстрее, чем писать. Студентка Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова также в прошлом году участвовала в Международном юношеском конкурсе имени Чайковского, который проходил в Новосибирске. И хотя девушка не стала лауреатом, для себя она отметила игру участников из других стран и их манеру держаться на сцене.

Ева Браун

- Сколько себя помню, я всегда хотела играть на скрипке. Когда я была маленькой, мои родители постоянно смотрели канал "Культура", и, когда показывали выступления скрипачей, я оживлялась. Тогда меня решили отдать обучаться игре именно на этом музыкальном инструменте. И так как это дорогостоящий инструмент, мы постоянно сталкиваемся с трудностями. Например, каждые полгода нужно покупать струны, так как они быстро изнашиваются, сменить волос на смычке раз в год. Как музыкант я хочу стать хорошим педагогом и оставить после себя достойных музыкантов, развивать новосибирскую скрипичную школу, - поделилась Ева Браун.

Представительница Бурятии 16-летняя Инна Доржиева в Омске впервые. Заниматься музыкой она начала не сразу - успела попробовать себя в гимнастике, но преподаватели в детском саду усмотрели у неё музыкальный талант. В Омск девушка приехала вместе со своим преподавателем Анной Капыловой.

Инна Дрожиева и Анна Капылова

- Участие в конкурсе для меня - это уже достижение, большой опыт. Я очень боюсь выступать на публике - для меня это страшно и волнительно, и я хочу это перебороть. Во время выступления стараюсь не смотреть на зрителей, думать о том, что я исполняю, - поделилась юная скрипачка. - Ежедневно я репетирую по два с половиной часа, потом отдых, потом снова столько же время заниматься. Мечта как музыканта - поступить в московскую или санкт-петербургскую консерваторию, в нашем городе работа только в оперном оркестре, а высших учебных музыкальных заведений нет, нужно уезжать либо в другой город, либо за границу.

В этом году конкурс обрёл негласный статус международного - впервые в нём принимают участие четыре юных исполнителя из Казахстана. Город Петропавловск на конкурсе представляет Лианна Хекоян. 13-летняя скрипачка приехала в Омск вместе с мамой - Асмик Манукян, которая за руку привела свою дочь в музыкальную школу, когда той было шесть лет.

Асмик Манукян с дочерью Лианной Хекоян

- Я очень люблю скрипку, и я в 8 классе привела Лианну в музыкальную школу. Сначала ей было трудно, но потом она полюбила этот инструмент и с удовольствием занимается. Это уже для нас четвёртый конкурс, в числе которых международный конкурс "Фиесталония", республиканский конкурс "Сибирь зажигает звёзды". Про конкурс имени Шпета я узнала в интернете и сразу же загорелась, поняла, что надо обязательно надо поехать в Омск и в нём поучаствовать. Я уже прочитала и про юношеский конкурс имени Чайковского, но дочь пока боится, говорит: "Мам, для меня рано, давай ещё подождём". Дома ей выступать легче, спокойнее, а здесь - страшно. Мы как сели в поезд, она уже стала бояться.

Сегодня, 24 марта, пройдёт первый тур прослушивания. Членам жюри нужно будет оценить игру 32 юных скрипачей. Результаты смотра они объявят завтра.

- Нам предстоит большая работа. Есть несколько очень важных параметров. Для меня важны: первое - артистизм, второе - профессионализм. Но без профессионализма никакой артистизм не нужен. Он остаётся на первом месте, но только на базе профессионализма, настоящей, хорошей русской, российской школы, - говорит председатель жюри специальности "Скрипка" Михаил Бенюмов.

Информацию об участниках и членах жюри по специальности "Виолончель", а также интервью с членами жюри и итоги первого дня прослушивания читайте на нашем сайте позже.

Фото: Илья Петров