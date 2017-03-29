Цена победы. Кто стал обладателем высших наград конкурса имени Шпета

В Омске завершился II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. Высшей награды - Гран-При были удостоены скрипачки Татьяна Крячкова и Валерия Абрамова и виолончелистка Валерия Сенцова.

ТАТЬЯНА КРЯЧКОВА, 17 ЛЕТ, БАРНАУЛ

- Не могу сказать, была я удивлена или нет. Я просто старалась, играла как никогда. Было очень сильное волнение на первом туре, хотя обычно я никогда не волнуюсь, но старалась собраться. Многое зависит от педагога и от его манеры заинтересовать ученика. Олег Аронович (Абрин - прим. ред.) это способен делать так, что мы готовы выступать и выступать. Он вселяет в нас больше желания работать, трудиться и выигрывать конкурсы. Вот так мы съездим на конкурс, станем лауреатами, и сразу появляется желание достигать ещё больших вершин.

ВАЛЕРИЯ АБРАМОВА, 15 ЛЕТ, БАРНАУЛ

- Для меня было неожиданно и приятно получить приглашение на конкурс имени Чайковского. На него очень сложно попасть. И так как оно даёт право на участие без предварительных прослушиваний, не нужно будет отправлять видеозапись выступления. Даже просто принять участие в этом конкурсе очень престижно. Участие в конкурсе имени Шпета тоже тяжёлый путь для каждого его участника. Когда ты готовишься несколько месяцев, облегчение наступает только тогда, когда ты сыграл свою программу. Каждый музыкант хотел отдать частичку себя и показать то особенное, что есть только у него, удивить жюри. И даже те участники, которые не заняли те места, которые хотели, у них всё получилось.

ВАЛЕРИЯ СЕНЦОВА, 19 ЛЕТ, МОСКВА

- Для меня победа стала неожиданной. Я ехала просто попробовать свои силы, поиграть и "обыграться". Тут замечательный зал. Просто посмотреть, как я справлюсь с волнением, потому что для меня это всё в новинку, и я, если честно, совсем не ожидала, даже на такое и не рассчитывала. Раньше я один раз играла в институте с камерным оркестром, но с симфоническим - впервые, ну и, конечно, ощущения очень необычные. Для меня это первый конкурс. Не знаю, как так вышло. Я участвовала в конкурсе по камерному ансамблю, но вот именно по специальности - нет. Дети, которым сейчас 10, играют 5 лет на скрипке, и у них уровень соответствует тому, который у их сверстников. А я в 15 лет играла, допустим, те же 5 лет, в принципе нормально, но мой уровень не соответствовал моим 15-летним сверстникам, которые играют с 5 лет. Я начала заниматься в 11 лет, а они в 5 лет, получается большой разброс. Есть неуверенность в себе, и ты постоянно откладываешь, откладываешь… Когда я сказала, что очень хочу поехать на какой-нибудь конкурс, то мне один человек посоветовал: "Если ты хочешь, то начинай готовиться не конкретно к чему-то, а просто начинай готовиться. И если ты хочешь, то что-то тебя найдёт". И буквально через некоторое время мне позвонил преподаватель и предложил поехать в Омск.

Фото: Илья Петров