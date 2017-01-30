Картина дня

Бывший председатель Куйбышевского райсуда Омска может уехать в Ханты-Мансийск
Бывший председатель Куйбышевского райсуда Омска может уехать в Ханты-Мансийск  •  вчера, 17:05

Аркадий Коба, возглавлявший Куйбышевский районный суд Омска, не теряет надежду покинуть Омск, переехав на новое место...

Вслед за школами и детскими садами карантин введен в омских колониях  •  вчера, 16:11  •   4
Появились подробности тройного ДТП в центре Омска  •  вчера, 14:04  •   2  •  
Омский музыкальный театр отмечает юбилей  •  вчера, 13:02  •   3
Под Омском пожарные пять часов тушили частный дом  •  вчера, 11:17  •   5
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Новости компаний

Потребности омского рынка труда не соответствуют возможностям омичей
Потребности омского рынка труда не соответствуют возможностям омичей  •  26 января 2017, 16:15
На омском IT-форуме впервые в регионе представят технологии "умного" сельского хозяйства
На омском IT-форуме впервые в регионе представят технологии "умного" сельского хозяйства  •  26 января 2017, 13:45
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Все школы Омска закрыты на бессрочный карантин  •  25 января 2017, 20:51  •   3
Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа в Омске закончится не скоро
Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа в Омске закончится не скоро  •  24 января 2017, 13:25  •   4
Почти четыреста "Газелей" исчезнут с омских дорог весной
Почти четыреста "Газелей" исчезнут с омских дорог весной  •  26 января 2017, 12:54  •   8
В Омск придёт "убийца" WhatsApp и Skype
В Омск придёт "убийца" WhatsApp и Skype  •  25 января 2017, 16:25  •   3

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Путешественник Леонид Круглов: "Обязательно побывайте на Ямале и в Якутии"
На развитии омских парков сэкономят
На развитии омских парков сэкономят
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Известные омичи стали героями аниме
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Дептранспорта: стоимость проезда снизили в основном маршрутчики-нелегалы
Как в Европе. В Омске планируют ввести единый повременный билет на общественном транспорте
Как в Европе. В Омске планируют ввести единый повременный билет на общественном транспорте
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Deutschland, субъект Российской Федерации (чем чёрт не шутит)
Николай Мисюров:
Deutschland, субъект Российской Федерации (чем чёрт не шутит)  •  27 января 2017, 17:30
Маразм крепчает: интернационал идиотов
Николай Мисюров:
Маразм крепчает: интернационал идиотов  •  20 января 2017, 17:55
Алексей Витрив: "Мы надеемся, что ночные клубы Омска ожидает ренессанс"
Алексей Витрив: "Мы надеемся, что ночные клубы Омска ожидает ренессанс"
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Кино в Омске: инопланетяне под Москвой, детский "Ла-Ла Ленд" и новый фильм Скорсезе