Картина дня
Малый бизнес по-Омски: фигурный лёд, клатчи из дерева и собаки-врачи • 4 февраля 2017, 13:23 • 4
Кризис в экономике вынуждает мелких предпринимателей закрываться или уходить в налоговую тень. Однако такая горькая...
Футболисты "Тюмени" выиграли VII "Кубок "Иртыша" • вчера, 22:12
Журналисты обыграли правительство Омской области в хоккей • вчера, 17:06
Омские полицейские спасли из горящего дома мать с двумя детьми • вчера, 14:33 • 4
Новости компаний
На омском IT-форуме впервые в регионе представят технологии "умного" сельского хозяйства • 26 января 2017, 13:45