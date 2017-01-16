Картина дня
Глава МВД Колокольцев поручил омской полиции снизить число тяжких и коррупционных преступлений • сегодня, 20:18
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обозначил основные задачи, которые предстоит решить новому руководителю омского УМВД Леониду Коломийцу.
Мэра Омска просят заплатить долги за газ • сегодня, 18:15 • 2
Отмена маршруток уже принесла мэрии Омска миллионы рублей • сегодня, 17:51 • 1
Горожане нашли в центре Омска енотовидную собаку • сегодня, 17:23 • 1
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