Картина дня

Карантин в школах Омска вновь продлён
Карантин в школах Омска вновь продлён  •  вчера, 10:03  •   5

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе только растёт. В связи с этим школьные занятия пока отменены.

Дорожному фонду Омской области добавили 680 млн руб.  •  вчера, 17:35  •   1
В Омске арестовали наркомана, бравшего в заложницы 13-летнюю девочку  •  вчера, 16:57  •   2
Омские школьники отправят посылки солдатам  •  вчера, 16:48
Директор благотворительного фонда "Радуга": "Пока я живой и нахожусь на этой должности, я буду спасать детей"  •  вчера, 16:40
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Потребности омского рынка труда не соответствуют возможностям омичей
Потребности омского рынка труда не соответствуют возможностям омичей  •  26 января 2017, 16:15
На омском IT-форуме впервые в регионе представят технологии "умного" сельского хозяйства
На омском IT-форуме впервые в регионе представят технологии "умного" сельского хозяйства  •  26 января 2017, 13:45
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Актриса из Омска родила вторую дочь от Игоря Петренко
Актриса из Омска родила вторую дочь от Игоря Петренко  •  31 января 2017, 09:14  •   1
Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа в Омске закончится не скоро
Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа в Омске закончится не скоро  •  24 января 2017, 13:25  •   4

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Директор благотворительного фонда "Радуга": "Пока я живой и нахожусь на этой должности, я буду спасать детей"
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Николай Мисюров:
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Кино в Омске: любовь космического масштаба, беседа с монстром и новый фильм Джеки Чана