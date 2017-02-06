Картина дня

Малый бизнес по-Омски: фигурный лёд, клатчи из дерева и собаки-врачи
Малый бизнес по-Омски: фигурный лёд, клатчи из дерева и собаки-врачи  •   4 февраля 2017, 13:23  •   4

Кризис в экономике вынуждает мелких предпринимателей закрываться или уходить в налоговую тень. Однако такая горькая...

Футболисты "Тюмени" выиграли VII "Кубок "Иртыша"  •  вчера, 22:12
В Омске преподаватель ОмГАУ организовал финансовую пирамиду  •  вчера, 19:28  •   1
Журналисты обыграли правительство Омской области в хоккей  •  вчера, 17:06
Омские полицейские спасли из горящего дома мать с двумя детьми  •  вчера, 14:33  •   4
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Потребности омского рынка труда не соответствуют возможностям омичей
Потребности омского рынка труда не соответствуют возможностям омичей  •  26 января 2017, 16:15  •   1
На омском IT-форуме впервые в регионе представят технологии "умного" сельского хозяйства
На омском IT-форуме впервые в регионе представят технологии "умного" сельского хозяйства  •  26 января 2017, 13:45
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Омское правительство отменило доплаты ветеранам области  •  13 января 2017, 09:57  •   18  •  
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