Картина дня
В Омске начнут проверять отремонтированные прошлым летом дороги • вчера, 16:46 • 1
Министерство строительства и ЖКК Омской области весной начнёт масштабную проверку отремонтированных прошлым летом дорог. Выявленные дефекты компании, строившие дороги, будут устранять за свой счёт.
Риелтора-мошенницу из Омска отправили в колонию на 4 года • вчера, 22:20
Хоккеист "Авангарда" стал лауреатом недели в КХЛ • вчера, 19:52 • 1
Холода и метели продержатся в Омской области до выходных • вчера, 17:39
Голодный омич в шлёпанцах напал на пенсионерку с продуктами • вчера, 17:16 • 2