Картина дня
Аркадий Коба, возглавлявший Куйбышевский районный суд Омска, не теряет надежду покинуть Омск, переехав на новое место...
Вслед за школами и детскими садами карантин введен в омских колониях • вчера, 16:11 • 4
Появились подробности тройного ДТП в центре Омска • вчера, 14:04 • 2 •
Омский музыкальный театр отмечает юбилей • вчера, 13:02 • 3
Под Омском пожарные пять часов тушили частный дом • вчера, 11:17 • 5
Новости компаний
На омском IT-форуме впервые в регионе представят технологии "умного" сельского хозяйства • 26 января 2017, 13:45