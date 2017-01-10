Картина дня

В Омске начнут проверять отремонтированные прошлым летом дороги
В Омске начнут проверять отремонтированные прошлым летом дороги  •  вчера, 16:46  •   1

Министерство строительства и ЖКК Омской области весной начнёт масштабную проверку отремонтированных прошлым летом дорог. Выявленные дефекты компании, строившие дороги, будут устранять за свой счёт.

Риелтора-мошенницу из Омска отправили в колонию на 4 года  •  вчера, 22:20
Хоккеист "Авангарда" стал лауреатом недели в КХЛ  •  вчера, 19:52  •   1
Холода и метели продержатся в Омской области до выходных  •  вчера, 17:39
Голодный омич в шлёпанцах напал на пенсионерку с продуктами  •  вчера, 17:16  •   2
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