Картина дня
Карантин в школах Омска вновь продлён • вчера, 10:03 • 5
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе только растёт. В связи с этим школьные занятия пока отменены.
Дорожному фонду Омской области добавили 680 млн руб. • вчера, 17:35 • 1
В Омске арестовали наркомана, бравшего в заложницы 13-летнюю девочку • вчера, 16:57 • 2
Омские школьники отправят посылки солдатам • вчера, 16:48
Новости компаний
На омском IT-форуме впервые в регионе представят технологии "умного" сельского хозяйства • 26 января 2017, 13:45