Картина дня

Глава МВД Колокольцев поручил омской полиции снизить число тяжких и коррупционных преступлений
Глава МВД Колокольцев поручил омской полиции снизить число тяжких и коррупционных преступлений  •  сегодня, 20:18

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обозначил основные задачи, которые предстоит решить новому руководителю омского УМВД Леониду Коломийцу.

Омского замминистра уволили за подозрение в коррупции на предыдущей работе  •  сегодня, 20:46
Мэра Омска просят заплатить долги за газ  •  сегодня, 18:15  •   2
Отмена маршруток уже принесла мэрии Омска миллионы рублей  •  сегодня, 17:51  •   1
Горожане нашли в центре Омска енотовидную собаку  •  сегодня, 17:23  •   1
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Закрылся старейший омский ночной клуб "Атлантида"
Закрылся старейший омский ночной клуб "Атлантида"  •  сегодня, 11:40  •   2
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Место отменённых маршруток в Омске заняли 30 дополнительных автобусов
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Кино в Омске: "Ла-Ла Ленд", бенефис Бена Аффлека и семейные комедии
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В Омске достроят театр "Галёрка", "Эрмитаж-Сибирь" и две больницы
В Омске достроят театр "Галёрка", "Эрмитаж-Сибирь" и две больницы