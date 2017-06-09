Кино в Омске: боимся "Мумии", плачем с "Анной Карениной" и бегаем с собакой Брюса Уиллиса

"Мумия" (16+)

Фильм - ремейк картины 1999 года. Дочь египетского фараона, погребённая несколько тысячелетий назад, пробуждается и, используя свою мистическую мощь, хочет вернуть себе всё то, что ей принадлежит по праву. Археологу-авантюристу Нику в исполнении Тома Круза ("Грань будущего", "Человек дождя", "Обливион") предстоит разрушить это проклятие, пока он не стал частью ритуала. В этом ему помогает таинственная организация под руководством доктора Джекилла, которого играет Рассел Кроу ("Игры разума", "Гладиатор", "Человек из стали").

Картина действительно интересная, и хотя до канонических "Мумий" ей далеко, но фильм не разочаровывает. В свои 54 Том Круз в такой же прекрасной форме (актёр самостоятельно выполняет все трюки): скачет на лошадях, переживет авиакатастрофу и отбивается от зомби. И если вы хотите посмотреть развлекательное кино с кучей экшна, но минимум смысла, идите в кино. Кроме того, решающим фактом в вопросе "идти или не идти" может стать то, что это вторая режиссёрская работа сценариста и продюсера Алекса Курцмана ("Трансформеры", "Звёздный путь", "Иллюзия обмана-1,2", "Новый Человек-паук: Высокое напряжение"). С одной стороны, режиссёр попытался раскрутить историю про египетскую мумию, но так, чтобы рассказ о пятитысячелетнем проклятье смотрелся современно. С другой - придумать сцены, из-за которых зрителю хотелось бы пойти на сеанс 3D. Со второй задачей он справился: трупы, мумии с отличной растяжкой, большие жуки - от эффекта неожиданности вы подпрыгните с попкорном не раз. Кстати, "Мумия" станет первой частью новой франшизы от Universal - нас ждёт перезапуск серии блокбастеров о монстрах, таких как "Франкенштейн", "Дракула", "Человека-невидимка".

"Анна Каренина" (12+)

Полнометражная киноверсия телеромана, который раньше можно было увидеть на телеканале "Россия-1" в количестве восьми серий. "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова ("Курьер", "Зимний вечер в Гаграх") - вольная адаптация романа Льва Толстого. События картины происходят в двух временных отрезках: второй половине XIX века в Российской империи и в начале XX века в Маньчжурии во время Русско-японской войны.

В главных ролях - звёздная супружеская пара - Елизавета Боярская ("Ирония судьбы. Продолжение", "Адмиралъ") и Максим Матвеев ("Стиляги", "Тариф Новогодний"). Спустя 30 лет после трагической смерти Анны Карениной её сын - начальник госпиталя - Сергей Каренин узнаёт, что раненый офицер, которого он оперирует, - это граф Вронский. Он идёт к нему и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать покончить с собой? Так мы узнаем историю любви графа с замужней женщиной. Каренина в исполнении Боярской получилась не каноничной, а современной. Она не опускает руки перед проблемами, а стойко принимает удары судьбы. Как говорит сам режиссёр, он нашёл новую интерпретацию романа, связав судьбу самой героини и целой страны.

Для тех, кто не хочет смотреть длинный сериал, поход в кино будет отличным вариантом. Если смотрели сериал, то зачем платить за то, что не так давно можно было посмотреть бесплатно. Но в то же время уже видевшие премьеру зрители соглашались, что это другой фильм, не похожий на сериал, хотя материал тот же. Экранизация классики, - только это, похоже, неплохо удаётся кинематографистам старой гвардии. Фильм - скорее внеклассное развлечение для прогульщиков уроков литературы, чем фильм. И хотя новая "Каренина" близка к содержанию первоисточника, но не передаёт самого главного - прелесть самой книги.

"Его собачье дело" (18+)

Профессиональная и личная жизнь главного героя в исполнении Брюса Уиллиса ("Криминальное чтиво", "Шестое чувство") пошла под откос, когда его пса Бадди украли бандиты. Чтобы вернуть своего питомца, частный детектив готов выполнять любое поручение преступников. Однако пока он занят возвращением четвероногого друга, за ним гонятся другие бандиты, которым он задолжал огромные деньги.

"Его собачье дело" - режиссёрский дебют в большом кино сценаристов и продюсеров братьев Марка и Робба Калленов ("Лас Вегас"), которые до этого работали в основном на телевидении. И так как комедийных боевиков на неделе не ожидается, так что или идём на то, что предлагают, либо сидим дома. Хотя причины провести вечер дома есть: сюжет фильма напоминает "Джона Уика", только комедия, точнее, комедийный боевик. Тем, кто соскучился по старине Брюсу, комедия однозначно понравится. Как и в других картинах, здесь актёр продолжает иронизировать над своим брутальным амплуа. Брюс Уиллис переживает сейчас не лучший этап своей кинокарьеры. Последние картины с его участием показали весьма скромные сборы и низкие рейтинги. И этот, может быть, не станет исключением.

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