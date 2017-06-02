Кино в Омске: мужчины, женщины и немного НЕлюбви

В отличие от предыдущей недели, эта насыщена новинками большого экрана, и лето омичи встретят с премьерой фильма "Чудо-женщина", снятого по одноимённому комиксу издательства DC Comics, фильмом "Спасатели Малибу" на основе знаменитого сериала и новой картиной Андрея Звягинцева "Нелюбовь" - призёра 70-го Каннского фестиваля.

"Чудо-женщина" (16+)

Фильм режиссёра Пэти Дженкинс ("Монстр") стал одной из наиболее заметных премьер этой недели. Картина основана на одноимённом комиксе издательства DC Comics. В роли Чудо-женщины снялась Галь Гадот ("Форсаж", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"). Когда-то обычная девушка была принцессой амазонок и стремилась к тому, чтобы стать непобедимым воином и грозой своих врагов. Вскоре она узнаёт от чудом выжившего американского лётчика, в роли которого выступает Крис Пайн ("Звёздный путь", "Стартрек: Возмездие", "Значит, война") о происходящих событиях Первой Мировой войны. Не найдя поддержки у сестёр-амазонок, ещё не будучи Чудо-женщиной, она решает сама вмешаться в международный конфликт. Оставив свой дом, она отправляется в чужие края, чтобы повлиять на расклад сил и исход глобального сражения.

Как бы ни был плох фильм "Чудо-женщина", по словам уже оценивших его зрителей, заглавная героиня в исполнении израильтянки Галь Гадот всё равно загляденье. К тому же американского пилота сыграл не уступающий ей по своей актёрской игре красавчик Крис Пайн. Саму Чудо-женщину придумали ещё в 1941 году после Супермена, и она стала иконой феминизма. Поэтому сильные и независимые, вперёд в кино. Хотя нашлись и те, кто советует фильм пропустить. Всё-таки экранизировать комикс доверили не самому стандартному для этого режиссёру, которая сняла фильм "Монстр" с Шарлиз Терон, а DC всегда уступали MARVEL в смелости подачи материала. Будем честными и говоря о том, что женский юмор проигрывает мужскому, так что ждать "Железного человека" в юбке не стоит.

"Нелюбовь" (18+)

Российская драма Андрея Звягинцева ("Левиафан", "Возвращение", "Елена") рассказывает о супружеской паре, которая переживает тяжёлый развод. Главные герои Женя - Марьяна Спивак ("Сын отца народов", "Близнецы") и Борис - Андрей Розин ("Левиафан", "Елена"), - ещё супруги, но у каждого из них уже своя семья, и единственное, что их связывает, - общий 12-летний сын Алёша. Подслушав очередную ссору мамы и папы, мальчик уходит из дома, на его поисках и строится весь сюжета фильма "Нелюбовь".

Этот фильм стоит посмотреть хотя бы только потому, что на прошедшем Каннском кинофестивале он произвёл фурор, и фильм Звягинцева выйдет в прокат во многих странах мира. И как минимум гордость за страну может стать поводом для похода в кино. Хотя в отличие от зрителей Каннского киносмотра мы увидим цензурированную версию фильма, без мата. Многие усмотрели в некоторых кадрах политический контекст. Например, когда главная героиня бежит на тренажёре в спортивном костюме с надписью "Россия" на груди. Первые зрители, посмотревшие фильм отмечают, что работы Звягинцева от фильма к фильму становятся психологически тяжелее и напряжённее. Но это, скорее, совсем не минус, и даже во время просмотра трейлера картины Вас проберёт до мурашек.

"Спасатели Малибу" (18+)

Это киноремейк знаменитого американского сериала 90-х. Здесь всё тот же пляж Тихого океана и красные купальники, только Памела Андерсон ("Очень страшное кино 3", "Супергеройское кино") уже не та. Киноновинка идеально подходит к началу летнего сезона и данного жанра на экранах довольно давно не появлялось.

Режиссёр картины "Спасатели Малибу" Сет Гордон ("Несносные боссы", "Поймай толстуху, если сможешь", "Четыре Рождества") - известный автор современных комедий. Создавать киноверсию знаменитой пляжной саги ему помогли супруги Майкл и Мишель Бёрк, которые были сценаристами и продюсерами сериала "Спасатели Малибу". Как и в 90-х, группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон в исполнении Дуэйна Джонсона ("Форсаж", "Мумия возвращается") и его молодой коллега Мэтт Броди - Зак Эфрон ("Папе снова 17", "Соседи. На тропе войны") случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах. Спасатели обнаруживают тайную лабораторию местных бандитов и решают справиться с ними сами, без помощи полиции.

Чего греха таить: сколько бы вы ни ходили в спортзал, такого пресса, как у Эфрона, и бицух, как у "Скалы" Джонсона, вы всё равно не накачаете. У женщин это вызовет желание посмотреть фильм, а у мужчин, скорее, наоборот, тем более, вести на фильм свою девушку. "Спасатели" - это не философское и драматическое кино, это творение, которое существует для утехи наших глаз роскошными телами и увеселения. Другого здесь и не ждите. Хотя, судя по оценкам некоторых критиков-любителей, людей в красных купальниках, которые красиво бегают по пляжу, стоило всё-таки оставить в восьмидесятых.

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