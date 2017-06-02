В Колосовском районе Омской области открыли новый кинозал

В Колосовке открылся новый кинозал с возможностью проката фильмов в формате 3D. Новое учреждение культуры было оборудовано за счёт средств федерального бюджета. На эти цели министерством культуры России было выделено 5 млн рублей.

Билеты в колосовском кинотеатре будут стоить от 60 до 120 рублей. С 5 июня по льготным ценам в кино смогут ходить школьники. Ранее новые кинозалы появились в Большереченском, Калачинском, Исилькульском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Русско-Полянском, Таврическом и Тарском районах.