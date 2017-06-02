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В Колосовском районе Омской области открыли новый кинозал
Общество  •   2 июня 2017, 13:23  •  печать

В Колосовском районе Омской области открыли новый кинозал

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В районном центре открылся новый кинозал.

В Колосовке открылся новый кинозал с возможностью проката фильмов в формате 3D. Новое учреждение культуры было оборудовано за счёт средств федерального бюджета. На эти цели министерством культуры России было выделено 5 млн рублей.

Билеты в колосовском кинотеатре будут стоить от 60 до 120 рублей. С 5 июня по льготным ценам в кино смогут ходить школьники. Ранее новые кинозалы появились в Большереченском, Калачинском, Исилькульском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Русско-Полянском, Таврическом и Тарском районах.

Теги  •  #кинозал #Колосовский район

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Комментарии
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Игорь Х  •  2 июня 2017, 13:38

Надеюсь, кинозал не будет полупустым - домашние кинотеатры активно "наступают". :-)

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