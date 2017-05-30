В Омске возле кинотеатра "Маяковский" обрушился асфальт

Место аварии по ул. Красный Путь, 6, оперативно огородили контрольной ленточкой. На фото видно, что рухнула часть асфальта рядом с ливневой канализацией. На месте провала образовалась огромная дыра, заполненная водой. Приедут ли на место ЧП сотрудники аварийных служб, пока не сообщается.
- Самое забавное, что это под дренажем случилось, который не работает нигде в Омске, - пишет к комментариям возмущённый омич.
- Ливнёвку на совесть сделали, кстати. Асфальт подкачал, - добавляет другой житель региона.