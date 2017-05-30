В Омске возле кинотеатра "Маяковский" обрушился асфальт

В соцсетях очевидцы пишут об очередном ЧП на дорогах города. Неподалеку от кинотеатра "Маяковский" обрушился асфальт.

Место аварии по ул. Красный Путь, 6, оперативно огородили контрольной ленточкой. На фото видно, что рухнула часть асфальта рядом с ливневой канализацией. На месте провала образовалась огромная дыра, заполненная водой. Приедут ли на место ЧП сотрудники аварийных служб, пока не сообщается.

- Самое забавное, что это под дренажем случилось, который не работает нигде в Омске, - пишет к комментариям возмущённый омич.

- Ливнёвку на совесть сделали, кстати. Асфальт подкачал, - добавляет другой житель региона.