Омичи раскупили видеокарты для майнинга

Во многих омских магазинах отмечен дефицит высокопроизводительных видеокарт для ПК. По мнению экспертов, это отчасти может быть связано с растущим в стране интересом к криптовалютам и способами их заработка.

Российские магазины не справляются с ажиотажным спросом на видеокарты. В Москве, например, цены на имеющиеся "на прилавке" графические ускорители в последние дни выросли практически в два раза. В Омске также возник дефицит компьютерных видеокарт, это "Омск Здесь" подтвердили сотрудники сразу нескольких специализирующихся на продаже компьютерной техники магазинов. В единой справочной сети DNS сообщили, что ажиотаж вокруг видеокарт начался ещё в мае. Дефицит наблюдается не только в омских филиалах торговых сетей, но по всей России. В некоторых магазинах DNS, например, в Екатеринбурге даже ввели ограничение: в одни руки продают только одну видеокарту, - об этом пишут местные СМИ.

По словам опрошенных "Омск Здесь" экспертов, всему виной стало увлечение криптовалютами - цифровыми деньгами, которые существуют только в виртуальной среде. Самая дорогая валюта на сегодняшний день - Bitcoin, средняя цена на который 143 тысячи 217 рублей. Саму криптовалюту можно добыть с помощью майнинга - вычислительного процесса, который выполняют специальные вычислительные фермы. Для её создания нужны в первую очередь мощные видеокарты. В Омске сейчас в наличии есть бюджетные модели видеокарт (до 5 тыс. руб.), а те видеокарты, которые как раз и подходят для майнинга, можно оформить только под заказ, но время ожидания может составить от одной до нескольких недель.

Дефицит видеокарт в Омске действительно существует. Эту проблему можно рассматривать с нескольких точек зрения, ведь мощные видеокарты востребованы не только майнерами, но и дизайнерами, видеоинженерами и в особенности геймерами, которых в Омске очень много. Для майнинга нужна видеокарта с объёмом памяти от 3 гигабайт, такие стоят от 12 тысяч рублей. Вообще в майнинге доходы зависят от двух факторов: мощности компьютерной системы и курса биткоина, - поделился с "Омск Здесь" омский майнер Юрий Морозов.

При этом по словам "криптовалютчиков", затраты окупаются за несколько месяцев, и компьютер, купленный за 45 тысяч рублей, окупится меньше, чем за год. Потом такая система сможет приносить доход более двух лет (до момента выработки "железа").

- Конечно, для майнинга лучше, чтобы компьютер работал непрерывно, 24 часа в сутки, и при текущих тарифах на электроэнергию это всё равно себя пока оправдывает. Если тарифы на энергию будут расти, это может измениться, - добавил Юрий Морозов.