Новый омский повременный проездной столкнулся с техническим сбоем
Общество  •  21 июня 2017, 15:25, последнее обновление 21 июня 2017, 16:49  •  печать

Новый омский повременный проездной столкнулся с техническим сбоем

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Введённая с 16 июня система повременного проездного не всегда позволяет заплатить за поездку 1 рубль.

В социальных сетях обсуждают технические сбои новой системы повременного проездного, который начал действовать в Омске с 16 июня. Горожане выкладывают в сеть сканы билетов, настаивая на том, что за вторую поездку, совершённую в течение 30 минут, с них должны были списать 1 рубль, но вместо этого поездка обошлась в 21 рубль.

В сообществе "ОмскТранспорт" специалисты департамента транспорта администрации города обращают внимание на то, что чаще всего те, с кого списали полную стоимость проезда, пользуются обыкновенными электронными проездными. Для использования повременного проездного на транспортной карте должен действовать специальный тариф. Однако выявлены случаи, когда и он не срабатывает. Подобное в Дептрансе объясняют техническим сбоем, причины которого выявлены. Меры по устранению сбоев в системе, которая работает в тестовом режиме, принимаются. Тем, кто ошибочно заплатил за вторую поездку 21 рубль вместо 1 рубля, предлагают обращаться в центр обслуживания, где на карту вернут 20 рублей.

Напомним, что система повременного проездного работает в Омске с 16 июня. Она позволяет горожанам заплатить в муниципальном пассажирском транспорте за первую поездку 21 рубль и 1 рубль в течение получаса за вторую. В администрации города утверждают, что скоро к системе могут подключиться и частные перевозчики.

Теги  •  #проездной билет #транспорт

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