Географы выяснили, в каком районе Омской области больше всего пользователей "ВКонтакте"

В рамках проекта "Виртуальное наследие России" его авторы обработали данные профайлов 200 млн пользователей "ВКонтакте" с 3,5 млрд дружеских связей. Из этого количества географы выделили 88 млн пользователей, указавших своё место жительства, и привязали их на виртуальной карте к регионам. "Собранные данные вряд ли можно считать полноценной статистикой: вероятно, настоящее население России отражается в виртуальном населении как в кривом зеркале. Однако, может статься, что в кривом зеркале какие-то вещи видны даже лучше", - отмечают авторы проекта.

Судя по виртуальной карте, 60 % жителей Омской области являются участниками "ВКонтакте". Это можно назвать неплохим по Сибири показателем. К примеру, в Новосибирске пользователи соцсети составляют 72 % от числа жителей, в Томской области - 44 %, в Алтайском крае - 36 %. Что касается населённых пунктов, ожидаемо самое большое количество участников соцсети - 98 % от числа горожан - находятся в областном центре. Далее следует Тарский район, где число поклонников "ВК" составляет 21 %. Затем идут Калачинский район (18 %) и Исилькульский район (17 %). Меньше всего пользователей соцсети живет в Азовском районе - всего один процент от общего количества жителей.