Евгений Медведев примет участие в Матче звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига подвела итоги второго этапа по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова, Чернышева на Матче звезд КХЛ 2018 в Астане. После болельщиков свой выбор сделали журналисты, каждый из которых назвал одного лучшего хоккеиста в каждом амплуа от четырёх дивизионов лиги. Победителями голосования стали 12 игроков, представляющих 11 различных клубов.

Среди защитников дивизиона Чернышева первое место занял капитан "Авангарда" Евгений Медведев, на шесть голосов (19 против 13) опередивший ближайшего преследователя – Даррена Дица из "Барыса". В шаге от попадания в столицу Казахстана остановился голкипер "ястребов" Доминик Фурх, уступивший один голос (16-17) своему коллеге по амплуа из "Сибири" Алексею Красикову.

На данный момент составы команд-участниц выглядят следующим образом:

Дивизион Боброва: Запольски ("Йокерит"); Граньяни ("Динамо" Минск), Калинин ("Спартак"), Херсли (СКА); Толванен ("Йокерит"), Ковальчук, Гусев (оба – СКА).

Дивизион Тарасова: Гудачек ("Северсталь"); Кронвалль ("Локомотив"), Нестеров (ЦСКА), Мозик ("Витязь"); Капризов (ЦСКА), Кагарлицкий ("Северсталь"), Падакин (ХК "Сочи").

Дивизион Харламова: Гарипов; Марков (оба – "Ак Барс"), Ли ("Металлург"), Трямкин ("Автомобилист"); Мозякин ("Металлург"), Ткачев ("Ак Барс"), Секстон ("Нефтехимик").

Дивизион Чернышёва: Красиков ("Сибирь"); Даллмэн ("Барыс"), Ларсен ("Салават Юлаев"), Медведев ("Авангард"); Доус ("Барыс"), Умарк ("Салават Юлаев"), Бывальцев ("Амур").

Оставшихся хоккеистов в каждой из четырёх команд определит КХЛ.