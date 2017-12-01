Форвард омского "Авангарда" сыграет за сборную Канады

Федерация хоккея Канады на своем официальном сайте объявила имена игроков, получивших приглашение на второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала, стартующий 13 декабря в Москве. В состав команды вошли 25 хоккеистов, 19 из которых выступают в Континентальной хоккейной лиге.
Второй раз в сезоне вызван в национальную сборную единственный североамериканец в составе "Авангарда" – Тедди Перселл. На Кубке Карьялы 32-летний хоккеист принял участие в трёх матчах, в которых отметился голевой передачей. В регулярном первенстве КХЛ на его счету 5 (1+4) очков по системе "гол + пас" в 11 встречах.
Фото: hawk.ru
В эту сборную Канаду попали лучшие игроки из тех, что играют у нас. Благодаря игре за наш клуб и Тедди попал в их число, с чем можно его поздравить.
Как только Тедди стал игроком "Авангарда", канадские тренеры заметили, что он еще что-то может, вот и пригласили.
Понятно, что игроков из НХЛ привлечь нельзя, но в КХЛ играет много канадцев, как и во всей Европе, есть из кого набрать сборную.