Форвард омского "Авангарда" сыграет за сборную Канады
Спорт  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 08:42, последнее обновление 1 декабря 2017, 09:18  •  печать

Форвард омского "Авангарда" сыграет за сборную Канады

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Тедди Перселл примет участие в Кубке Первого канала.

Федерация хоккея Канады на своем официальном сайте объявила имена игроков, получивших приглашение на второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала, стартующий 13 декабря в Москве. В состав команды вошли 25 хоккеистов, 19 из которых выступают в Континентальной хоккейной лиге.

Второй раз в сезоне вызван в национальную сборную единственный североамериканец в составе "Авангарда" – Тедди Перселл. На Кубке Карьялы 32-летний хоккеист принял участие в трёх матчах, в которых отметился голевой передачей. В регулярном первенстве КХЛ на его счету 5 (1+4) очков по системе "гол + пас" в 11 встречах.

Фото: hawk.ru

Теги  •  #Континентальная хоккейная лига #Кубок Первого канала #КХЛ #ХК Авангард

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  1 декабря 2017, 11:38

В эту сборную Канаду попали лучшие игроки из тех, что играют у нас. Благодаря игре за наш клуб и Тедди попал в их число, с чем можно его поздравить.

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Тарас Ванков  •  1 декабря 2017, 09:39

Как только Тедди стал игроком "Авангарда", канадские тренеры заметили, что он еще что-то может, вот и пригласили.

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Николай Каринин  •  1 декабря 2017, 09:06

Понятно, что игроков из НХЛ привлечь нельзя, но в КХЛ играет много канадцев, как и во всей Европе, есть из кого набрать сборную.

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