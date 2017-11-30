Проверка лидером. "Авангард" не сумел зацепиться за очки в Санкт-Петербурге

Девятнадцать раз встречались сегодняшние соперники в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги. В тринадцати случаях успех сопутствовал армейцам, шесть раз побеждали "ястребы". Соотношение шайб – 60:44. Единственная очная встреча в нынешнем сезоне завершилась гостевой победой СКА со счетом 3:1.

Игра №20 началась с атак омского клуба. На 2-й минуте Данил Файзуллин "обокрал" самого результативного защитника лиги Патрика Хёрсли, убежал по левому краю и мощно выстрелил – на месте оказался Игорь Шестеркин. Вскоре вратарь петербуржцев вновь выручил своих партнеров, выиграв дуэль у Антона Ковалева, выходившего "один в ноль". На 7-й минуте активность сибиряков принесла свои плоды. Сменивший по ходу текущего первенства СКА на "Авангард" Максим Чудинов, своевременно подключился к атаке и беспрепятственно поразил ближний угол. Действующий обладатель Кубка Гагарина отыгрался в конце стартового игрового отрезка, в 52-й раз в сезоне (лучший показатель в КХЛ) реализовав численное преимущество. Автором гола стал Сергей Плотников, подставивший клюшку под бросок капитана Ильи Ковальчука – 1:1.

Во втором периоде хоккеисты с берегов Невы прочно держали нити игры в своих руках. До 30-й минуты обороне красно-бело-черных удавалось сдерживать натиск хозяев, но на исходе получаса защитник Владислав Гавриков первым успел к коварному отскоку шайбы от лицевого борта и вывел свою команду вперед. Одним взятием ворот игроки СКА не ограничились. Незадолго до второго перерыва цели достиг мощный щелчок Вячеслава Войнова в большинстве 3:1. Неплохие моменты для изменения счета имели и гости, организовавшие как минимум три опасные контратаки (две из которых в меньшинстве), однако их подвела реализация.

В заключительной двадцатиминутке омичам удалось-таки огорчить надежно отыгравшего Шестеркина и сократить разрыв до минимума, но на большее сил и времени не хватило. Дружина Олега Знарка собранно провела концовку матча, не позволив оппонентам устроить финальный штурм.

Следующий матч с участием "Авангарда" пройдет в Омске. Соперником "ястребов" 5 декабря станет "Автомобилист" из Екатеринбурга.

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017–2018. Матч № 488. 29 ноября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец". 12326 зрителей.

СКА (Санкт-Петербург) – Авангард (Омская область) – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

0:1 – Чудинов (Эверберг, Пёрселл) - 06:38.

1:1 – Плотников (Шипачев, Ковальчук) - 16:52 (бол.).

2:1 – Гавриков (Войнов, Каблуков) - 29:33.

3:1 – Войнов (Широков) - 38:53 (бол.).

3:2 – Михеев (Манукян, Семёнов) - 51:37.

Вратари: Шестеркин – Фурх.

Броски: 35 (15-15-5) – 30 (12-7-11).

Штраф: 14 (4-2-8) – 26 (10-16-0).