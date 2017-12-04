В Омске пройдет международный ММА турнир Fight Nights Global 81
Спорт  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 22:09, последнее обновление 4 декабря 2017, 22:14  •  печать

В Омске пройдет международный ММА турнир Fight Nights Global 81

Автор:

Местом проведения соревнований 15 декабря станет "Арена Омск".

Российский промоушен Fight Nights Global анонсировал очередной турнир по смешанным единоборствам, который состоится 15 декабря в Омске. Вниманию омских любителей ММА будет предложено 10 поединков, включая титульный бой в категории до 65,8 кг.

За звание лучшего полулегковеса организации сразятся действующий чемпион Александр Матмуратов из Новосибирска и американец грузинского происхождения Леван Макашвили. 28-летнему Матмуратову (соотношение побед и поражений 8-3), владеющему поясом с 31 марта нынешнего года, впервые предстоит защищать свой титул. Его ровесник Макашвили (15-2 при одной ничьей) имеет за плечами опыт выступления в UFC, а российской публике стал известен после выигрыша единогласным решением судей у непобедимого до встречи с ним Расула Мирзаева.

Полный перечень боев вечера станет известен в ближайшее время. Ожидается, что участие в соревнованиях примут и омские мастера смешанных единоборств.

Теги  •  #Арена Омск #ММА #титул

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Жители Омской области смогут пообщаться с Бурковым в прямом эфире  •  вчера, 23:05
Телеканал "Продвижение" стал победителем XVI Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"  •  вчера, 20:17
Омыча предлагают сделать покровителем Омска  •  вчера, 20:01
Трубопровод, из-за прорыва которого затопило дворы в Омске, ремонтировали летом  •  вчера, 19:10  •   2
Со следующего года омичи будут ездить без пересадок  •  вчера, 18:48
В Омск привезли новогодние почтовые марки с волком Забивакой  •  вчера, 18:15
Еще новости