В Омске пройдет международный ММА турнир Fight Nights Global 81

Российский промоушен Fight Nights Global анонсировал очередной турнир по смешанным единоборствам, который состоится 15 декабря в Омске. Вниманию омских любителей ММА будет предложено 10 поединков, включая титульный бой в категории до 65,8 кг.

За звание лучшего полулегковеса организации сразятся действующий чемпион Александр Матмуратов из Новосибирска и американец грузинского происхождения Леван Макашвили. 28-летнему Матмуратову (соотношение побед и поражений 8-3), владеющему поясом с 31 марта нынешнего года, впервые предстоит защищать свой титул. Его ровесник Макашвили (15-2 при одной ничьей) имеет за плечами опыт выступления в UFC, а российской публике стал известен после выигрыша единогласным решением судей у непобедимого до встречи с ним Расула Мирзаева.

Полный перечень боев вечера станет известен в ближайшее время. Ожидается, что участие в соревнованиях примут и омские мастера смешанных единоборств.