Суд присяжных не поверил бойцу ММА, обвиняемому в жестоком убийстве водителя

Родные погибшего водителя Lexus попросили обвинительного вердикта. С этим согласились присяжные, решив, что боец не заслуживает снисхождения.

Сегодня, 1 декабря, в Омском областном суде состоялось заседание суда присяжных по уголовному делу бойца смешанных единоборств, бывшего сотрудника ОМОН 29-летнего Серика Батталова. Он обвиняется в разбое и убийстве группой лиц по предварительному сговору (пп. "б, в" ч. 4 ст. 162 УК РФ, пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как выяснили следователи, около 12 часов 17 марта этого года он вместе с 26-летним другом Василием Еланцевым, работавшим охранником в ЧОП, встретились с 41-летним владельцем Lexus GX460 Александром Раткевичем якобы для покупки автомобиля. Объявление о продаже авто они нашли в интернете. Встреча состоялась у "Арены Омск", где приятели напали на продавца. Пока тот был без сознания, его увезли к гаражам в Кировском округе и задушили буксировочным тросом. Тело сожгли в лесополосе возле села Малокрасноярка Новосибирской области, а затем закопали останки. Похищенный внедорожник друзья передали знакомой, которая обещала за него после оформления документов 1,5 млн руб.

Раскрыть дело помогли показания пожилой омички, видевшей происходившее у "Арены Омск". Она запомнила номер автомобиля, а охранник в гипермаркете неподалеку помог вызвать полицию. В тот же день об исчезновении мужа заявила его супруга.

20 марта оперативники задержали знакомую борца, ехавшую как раз на украденной иномарке, а позже у себя дома бойцами СОБР был задержан и сам Батталов. На допросе он рассказал подробности убийства, а также назвал место, где были закопаны останки Раткевича. Второго участника тоже нашли, точнее, его тело с признаками удушения. Экспертиза подтвердила, что это не было убийством. Тогда Батталов решил воспользоваться тем, что скончавшийся приятель не сможет ничего рассказать.

- Батталов изменил свои признательные показания, пытаясь всю вину взвалить на умершего соучастника преступления, однако следствием были получены объективные доказательства, уличающие обвиняемого, - заключили следователи.

Семья погибшего также не поверила версии спортсмена. "Я не прошу себе снисхождения. Этот беспредел не лезет ни в какие рамки. Я не делал зла вашему сыну. Я понимаю вас, как отец", - обратился ранее Батталов к родным водителя, добавив, что ни разу не менял своих показаний.

Родственники погибшего просили суд присяжных вынести Батталову обвинительный вердикт. Чтобы прийти к окончательному решению, присяжным заседателям понадобилось около двух часов.

В итоге они единодушно согласились с тем, что вина Батталова доказана полностью. Вопрос о том, действительно ли боец разнимал дравшихся водителя и приятеля, а потом уехал, потому что растерялся, присяжные оставили без ответа.

- Да, виновен, единодушно. Нет, не заслуживает снисхождения, - резюмировали присяжные.

Судья Николай Гаркуша поблагодарил их за "беспристрастное решение". Приговор суда будет оглашен 13 декабря.